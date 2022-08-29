Девушка с обложки. Меган Маркл снялась в гламурной фотосессии

Меган Маркл стала звездой нового номера издания The Cut. Она появилась на обложке и материал про нее назвали просто "Меган из Монтесито"

Меган Маркл повторила несколько образов с тех времен, когда она была актрисой сериалов, а не герцогиней, для журнала The Cut

Интервью с герцогиней Сассекской брали у нее дома, в ее имении в Монтесито. Там же, видимо, и были сделаны фотографии для материала.

[ + – ] Меган Маркл на обложке The Cut

Меган Маркл позировала в саду, копируя свою излюбленную позу из прошлого – на стуле в полоброта и на скамье, выбрала белый костюм и несколько платьев.

Журналист отмечает, что беседовала она с Меган Маркл в ее гостиной под записи фламенко, и аромат свечей Soho House сопровождал весь разговор. Основателя компании, Ника Джонаса, Меган называет своим другом.

Первой новостью стало, что Меган Маркл возвращается в Instagram. В 2021 году она с принцем Гарри ушли из соцсетей после "волны негатива".

Маркл заявила, что, когда она исполняла обязанности члена королевской семьи, ей не нравилось, что она не могла вести блог самостоятельно. И снимки появлялись в нем после того, как их одобряли.

[ + – ] Один из старых снимков Меган Маркл Фото: Getty Images

"Зачем мне давать фотографию моего ребенка тем самым людям, которые называют моих детей словом на букву "Н", прежде чем я смогу поделиться ею с людьми, которые любят моего ребенка?", — спрашивает она.

Страницу в Instagram, @sussexroyal, она с Гарри закрыла после того, как они отбыли в США. А теперь, судя по всему, в соцсетях она будет пиарить свой подкаст "Архетипы", который она наконец записала, заключив контракт с Spotify еще два года назад.

Хоть подкаст и был популярен, но его раскритиковали за "занудность". Меган Маркл, по словам критиков, больше уделяла внимания себе, чем своей гостье Серене Уильямс.

Дом Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито — это такой большой дом, который заставляет вас вспомнить, что невообразимое богатство на самом деле является чьей-то повседневной реальностью, отмечает журналист.

Она напоминает "классическую тосканскую виллу, виноградник в долине Напа и ухоженный загородный клуб в Беверли-Хиллз".

Найти такой дом было нелегко, сообщила Меган.

[ + – ] Меган Маркл для The Cut

Они купили его за 14,65 миллиона долларов. "Мы сделали все, что могли, чтобы получить этот дом", — сообщила герцогиня. Благодаря двум выгодным контрактам с Netflix и Spotify.

В октябре 2020 года пара запустила Archewell. На данный момент у него есть три подразделения: некоммерческая организация ("которая воплощает сострадание в действие", согласно веб-у); Archewell Productions, курирующая сделку с Netflix; и Archewell Audio, которая курирует сделку Spotify. Управляют ими принц Гарри и Меган самостоятельно, как она сообщила.

Насчет примирения с королевской семьей Меган Маркл отвечает уклончиво, а принц Гарри и вовсе говорит, что "потерял отца" в этом конфликте.

По слухам, они могут посетить Великобританию уже на этой неделе, но встретятся ли с королевой Елизаветой в Балморале – неизвестно.