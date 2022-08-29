Девушка с обложки. Меган Маркл снялась в гламурной фотосессии
Меган Маркл стала звездой нового номера издания The Cut. Она появилась на обложке и материал про нее назвали просто "Меган из Монтесито"
Меган Маркл повторила несколько образов с тех времен, когда она была актрисой сериалов, а не герцогиней, для журнала The Cut
Интервью с герцогиней Сассекской брали у нее дома, в ее имении в Монтесито. Там же, видимо, и были сделаны фотографии для материала.
Меган Маркл позировала в саду, копируя свою излюбленную позу из прошлого – на стуле в полоброта и на скамье, выбрала белый костюм и несколько платьев.
Журналист отмечает, что беседовала она с Меган Маркл в ее гостиной под записи фламенко, и аромат свечей Soho House сопровождал весь разговор. Основателя компании, Ника Джонаса, Меган называет своим другом.
Первой новостью стало, что Меган Маркл возвращается в Instagram. В 2021 году она с принцем Гарри ушли из соцсетей после "волны негатива".
Маркл заявила, что, когда она исполняла обязанности члена королевской семьи, ей не нравилось, что она не могла вести блог самостоятельно. И снимки появлялись в нем после того, как их одобряли.
"Зачем мне давать фотографию моего ребенка тем самым людям, которые называют моих детей словом на букву "Н", прежде чем я смогу поделиться ею с людьми, которые любят моего ребенка?", — спрашивает она.
Страницу в Instagram, @sussexroyal, она с Гарри закрыла после того, как они отбыли в США. А теперь, судя по всему, в соцсетях она будет пиарить свой подкаст "Архетипы", который она наконец записала, заключив контракт с Spotify еще два года назад.
Хоть подкаст и был популярен, но его раскритиковали за "занудность". Меган Маркл, по словам критиков, больше уделяла внимания себе, чем своей гостье Серене Уильямс.
Дом Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито — это такой большой дом, который заставляет вас вспомнить, что невообразимое богатство на самом деле является чьей-то повседневной реальностью, отмечает журналист.
Она напоминает "классическую тосканскую виллу, виноградник в долине Напа и ухоженный загородный клуб в Беверли-Хиллз".
Найти такой дом было нелегко, сообщила Меган.
Они купили его за 14,65 миллиона долларов. "Мы сделали все, что могли, чтобы получить этот дом", — сообщила герцогиня. Благодаря двум выгодным контрактам с Netflix и Spotify.
В октябре 2020 года пара запустила Archewell. На данный момент у него есть три подразделения: некоммерческая организация ("которая воплощает сострадание в действие", согласно веб-у); Archewell Productions, курирующая сделку с Netflix; и Archewell Audio, которая курирует сделку Spotify. Управляют ими принц Гарри и Меган самостоятельно, как она сообщила.
Насчет примирения с королевской семьей Меган Маркл отвечает уклончиво, а принц Гарри и вовсе говорит, что "потерял отца" в этом конфликте.
По слухам, они могут посетить Великобританию уже на этой неделе, но встретятся ли с королевой Елизаветой в Балморале – неизвестно.