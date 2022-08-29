Дівчина з обкладинки. Меган Маркл знялася в гламурній фотосесії

Меган Маркл стала зіркою нового номера The Cut. Вона з'явилася на обкладинці, і матеріал про неї назвали просто "Меган із Монтесіто".

Меган Маркл повторила кілька образів із тих часів, коли вона була акторкою серіалів, а не герцогинею, для журналу The Cut.

Інтерв'ю з герцогинею Сассекською брали в неї вдома, у її маєтку в Монтесіто. Там же, мабуть, зробили фотографії для матеріалу.

[ + – ] Меган Маркл на обкладинці The Cut

Меган Маркл позувала в саду, копіюючи свою улюблену позу з минулого — на стільці впіоберта на лаві, обрала білий костюм і кілька суконь.

Журналіст зазначає, що розмовляла вона з Меган Маркл у її вітальні під записи фламенко, і аромат свічок Soho House супроводжував усю розмову. Засновника компанії Ніка Джонаса Меган називає своїм другом.

Першою новиною стало те, що Меган Маркл повертається в Instagram. У 2021 році вона з принцом Гаррі пішли із соцмереж після "хвилі негативу".

Маркл заявила, що коли вона виконувала обов'язки члена королівської родини, їй не подобалося, що вона не могла вести блог самостійно. І знімки з'являлися в ньому після того, як їх схвалювали.

[ + – ] Один зі старих знімків Меган Маркл Фото: Getty Images

"Навіщо мені давати фотографію моєї дитини тим людям, які називають моїх дітей словом на букву "Н", перш ніж я зможу поділитися нею з людьми, які люблять мою дитину?" — запитує вона.

Сторінку в Instagram, @sussexroyal, вона з Гаррі закрила після того, як вони відбули в США. А тепер, зважаючи на все, в соцмережах вона піаритиме свій подкаст "Архетипи", який вона нарешті записала, уклавши контракт зі Spotify ще два роки тому.

Хоча подкаст і був популярним, але його розкритикували за "занудність". Меган Маркл, за словами критиків, більше приділяла уваги собі, ніж своїй гості Серені Вільямс.

Дім Меган Маркл і принца Гаррі в Монтесіто — це такий великий будинок, який змушує вас згадати, що неймовірне багатство насправді є чиєюсь повсякденною реальністю, зазначає журналіст.

Вона нагадує "класичну тосканську віллу, виноградник у долині Напи й доглянутий заміський клуб у Беверлі-Гіллз".

Знайти такий дім було нелегко, повідомила Меган.

[ + – ] Меган Маркл для The Cut

Вони купили його за 14,65 мільйона доларів. "Ми зробили все, що могли, щоб отримати цей будинок", — повідомила герцогиня. Завдяки двом вигідним контрактам із Netflix та Spotify.

У жовтні 2020 року пара запустила Archewell. Наразі він має три підрозділи: некомерційна організація ("яка втілює співчуття в дію", згідно з вебсайтом), Archewell Productions, що займається угодою з Netflix, і Archewell Audio, яка займається угодою Spotify. Керують ними принц Гаррі та Меган самостійно, як вона повідомила.

Щодо примирення з королівською сім'єю Меган Маркл відповідає ухильно, а принц Гаррі взагалі говорить, що "втратив батька" в цьому конфлікті.

За чутками, вони можуть відвідати Велику Британію цього тижня, але чи зустрінуться з королевою Єлизаветою в Балморалі, — невідомо.