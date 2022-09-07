Меган Маркл і принц Гаррі літали по Німеччині на урядовому літаку

Літак вартістю 50 мільйонів доларів із написом "Люфтваффе" на хвості раніше використовували високопоставлені політики.

Після візиту до Манчестера, принц Гаррі та Меган Маркл вирушили до Німеччини, де відвідали три благодійні організації. Але з'ясувалося, що вони робили це за рахунок платників податків. Оскільки країною вони літали на лайнері Bombardier Global 5000, який зазвичай використовують високопоставлені німецькі чиновники. Про це пише Daily Mail.

Німецькі військові — Бундесвер — і місто Дюссельдорф спільно приймають Invictus games (Ігри нескорених) у наступному році.

Літак вартістю 50 мільйонів доларів із написом "Люфтваффе" на хвості забрав Сассексів із RAF Northolt у Лондоні та приземлився у Дюссельдорфі.

[ + – ] Урядовий літак, який надали принцу Гаррі та Меган Маркл Фото: bild.de

Приймали герцогське подружжя як членів королівської сім'ї, хоч вони такими і не є, після того, як відмовилися виконувати обов'язки членів сім'ї і переїхали до США.

Після візиту до Німеччини принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до котеджу Фрогмор, в якому зупиняються, коли гостять у Великій Британії.

Вони все ще не зустрілися з королевою, яка зараз перебуває в Балморалі та вже зустрілася з новим прем'єр-міністром Ліз Трасс, принцом Чарльзом і родиною принца Вільяма. І невідомо, чи відбудеться ця зустріч.

Нагадаємо, раніше, до візиту в Німеччину, Меган Маркл виступала з промовою про гендерну рівність на саміті, який зібрав молодих лідерів із понад 190 країн світу. Промова тривала сім хвилин і за цей короткий час герцогиня згадала себе 54 рази.

Територія навколо Бріджуотер-холу, де проходить саміт, була розчищена за 90 хвилин до прибуття пари.

Гаррі та Меган попросили приватні охоронні фірми надати "сталеве кільце" в Манчестері для їх появи на форумі.

Критики вже зазначили, що хоч Меган Маркл і принц Гаррі й наполягають на тому, що більше не пов'язані з королівською сім'єю, але їхній європейський тур має всі ознаки королівського, чого варті натовпи шанувальників, червоні доріжки, розстелені скрізь, куди прибувають Меган і Гаррі, та польоти за рахунок платників податків. Тож прозвали його "псевдокоролівським".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл у Дюссельдорфі Фото: Getty Images

Утім, принц Гаррі під час цих заходів не виглядав надто задоволеним. Журналісти зазначили, що він був похмурим і втомленим.