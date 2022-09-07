У мережі обговорюють фото сумного принца Гаррі поряд із Меган Маркл

У Манчестері принц Гаррі був сором'язливий і неспокійний.

Шанувальники королівської сім'ї неодноразово звертали увагу, що принц Гаррі має сумний, незадоволений чи роздратований вигляд поруч із Меган Маркл. Проте не щасливим сім'янином, як його представляє в кожному інтерв'ю герцогиня Сассекська.

Цього разу предметом для критики став візит Меган Маркл і принца Гаррі на саміт The One Young World 2022 у Манчестері. На одному зі знімків Гаррі, сидячи поруч із дружиною, через незрозумілі причини має тривожний, розгублений і сумний вигляд. Можливо, на принца так уплинула тема, яку висвітлювали ті, хто виступав під час саміту. Однак користувачі мережі впевнені, що поведінка герцога Сассекського сигналізує про те, що в його житті не все йде так, як йому хотілося б. І для цього є пояснення.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі на саміті в Манчестері Фото: Getty Images

Під час заключного семихвилинного виступу на саміті Меган Маркл понад пів сотні разів вимовила займенник "я" та явно почувалася ледь не "рок-зіркою", купаючися в променях слави, якою вона не хотіла ділитися зі своїм чоловіком.

Як пише The Sun, експерка з мови тіла Джуді Джеймс сказала, що Гаррі мав "незграбний і сором'язливий вигляд" і був "пронизаний сигналами занепокоєння та незручності".

"Меган спустилася сходами між аудиторією, як рок-зірка, рука об руку із сором'язливішим Гаррі та мило помахала фанатам із обох боків", — сказала експертка.

За словами Джуді, принц постійно "перевіряв краватку, підтягував штани, смикав сорочку або манжети" й смикав піджак. А коли Меган під час виступу заговорила про свого чоловіка, він, за словами Джеймс, "незручно відповів, подивившись униз, а потім вгору, що мало вигляд зітхання".

Можливо, принцу Гаррі, як і іншим фанатам королівської родини, було несподівано почути, що герцогині Сессекській "приємно повернутися" в Британію. Зрештою, ще недавно в інтерв'ю журналу The Cut Меган сказала, що життя в палаці було нестерпним і, "просто існуючи", вони з Гаррі "порушували динаміку ієрархії". Саме тому залишили пости чинних членів королівської родини та переїхали в США.

Фокус раніше писав, що принц Вільям не збирається зустрічатися з братом, поки той не опублікує обіцяні мемуари.