Війна братів. Чому принц Вільям не зустрінеться з Гаррі під час його візиту до Британії

Герцог Кембриджський не хоче бачитися з братом, поки той не опублікує свої спогади.

Принц Вільям не планує бачитися з братом доти, доки на Netflix не вийде документальний фільм про життя герцога та герцогині Сассекських, а також поки принц Гаррі не опублікує свої скандальні мемуари. Герцог Кембриджський та його дружина уникають зайвих контактів з Гаррі та Меган, навіть попри те, що цей тиждень герцог Сассекський та його дружина проведуть у Британії. Про це пише Daily mail.

"Вони втратили шанс, що їм довірятимуть, оскільки є шанс, що вони запишуть будь-яку розмову і використають її проти них самих", — цитує видання біографиню королівської родини Анджелу Левін.

За словами експерта, принц Вільям не вірить, що його брат не скористається їхньою зустріччю, щоб потім описати її в подробицях у себе в мемуарах. Автор сказав, що небажання Вільяма взаємодіяти з герцогом та герцогинею Сассекськими — їхня "власна провина за те, що вони поводилися грубо".

Вважається, що принц Гаррі та Меган Маркл під час свого перебування у Британії зупинилися у котеджі Frogmore Cottage у Віндзорі. Будинок знаходиться всього за 100 метрів від нового котеджу Adelaide, що належить родині Кембриджських, де Вільям і Кейт провели вихідні зі своїми дітьми.

Зазначимо, що Гаррі та Меган проігнорували запрошення принца Чарльза провести з ним час у його маєтку Балморал. Принц Уельський сказав парі, що їм "завжди раді" у його будинку. Чарльз думав, що зустріч із молодшим сином стане "хорошою можливістю для всіх підбити підсумки і розслабитися".

"Але запрошення відхилили, як це було раніше", — сказав королівський інсайдер.

За інформацією джерела, Чарльз "не вагається" у своїх спробах налагодити стосунки із сином, "попри атаки, які, здається, йдуть із кожен раз більшою силою".

Цього тижня Гаррі та Меган відвідають у Великобританії два благодійні заходи. У понеділок пара буде в Манчестері, де Меган має виступити з промовою про ґендерну рівність.

Фокус раніше писав про те, що Меган Маркл обіцяє опублікувати щоденник, інформація в якому проллє світло на таємниці королівської родини.