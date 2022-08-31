Меган Маркл обіцяє опублікувати щоденник, який розкриє палацові таємниці

Герцогиня Сассекська продовжує лякати королівську родину викриттями.

Меган Маркл не залишає спроб довести свою правоту в тому, що життя в Палаці було для неї нестерпним. Тепер вона погрожує опублікувати щоденник, який вела, поки вони з принцом Гаррі були чинними членами королівської родини. Про це пише Daily mail.

У недавньому інтерв'ю для журналу The Cut Меган зізналася, що під час поїздки до Великобританії у червні вона забирала "особисті речі" з Фрогмор-котеджу і натрапила на свій щоденник.

"Ти повертаєшся, відкриваєш ящики і думаєш: "Боже мій". Це те, що я писав там у своєму щоденнику?" — сказала Меган.

Авторка книги "Діана: дбайлива принцеса" і королівська експертка Маргарет Холдер впевнена, що дружина принца Гаррі достатньо часу провела в палаці, щоб дізнатися про таємниці, які зберігалися десятиліттями і які можуть викликати збентеження королеви та її родини, а ось Меган Маркл принести величезний статок. На думку Холдер, будь-яка книга Меган буде вибуховішою за "Діана: її правдива історія" Ендрю Мортона, в якій описані подробиці нещасливого шлюбу принцеси Уельської з принцом Чарльзом.

"Для Меган книга про час, проведений з членами королівської сім'ї, дає чудову можливість звести рахунки, назвати тих, хто її образив, і завдати удару у відповідь по системі, яку вона не розуміла і не хотіла вивчати" — сказала експертка.

Нагадаємо, в останньому випуску подкасту "Архетипи" Меган Маркл скинула чергову серію "бомб" на королівську родину, розповівши, що до неї спочатку ставилися як до "чорної жінки", коли вона почала зустрічатися з герцогом Сассекським, і що "все справді змінилося для неї після того, як вона стала частиною королівської сім'ї".

А під час бесіди з журналістами The Cut Меган зізналася, що вони з Гаррі відчували себе змушеними покинути Велику Британію, тому що "просто існуючи, порушували динаміку ієрархії".

Також герцогиня Сассекська порівняла себе з Нельсоном Манделою — відомим борцем з апартеїдом. Родичі Мандели вважали висловлювання Меган Маркл дуже недоречними і образливими.