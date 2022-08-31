Меган Маркл обещает опубликовать ежедневник, который раскроет дворцовые тайны

Герцогиня Сассекская продолжает страшить королевскую семью разоблачениями.

Меган Маркл не оставляет попыток доказать свою правоту в том, что жизнь во Дворце была для нее невыносимой. Теперь она грозится опубликовать ежедневник, который вела, пока они с принцем Гарри были работающими членами королевской семьи. Об этом пишет Daily mail.

В недавнем интервью для журнала The Cut Меган призналась, что во время поездки в Великобританию в июне она забирала "личные вещи" из Фрогмор-коттеджа и наткнулась на свой дневник.

"Ты возвращаешься, открываешь ящики и думаешь: "Боже мой". Это то, что я писал там в своем дневнике?" — сказала Меган

Автор книги "Диана: заботливая принцесса" и королевский эксперт Маргарет Холдер уверена, что супруга принца Гарри достаточно времени провела во дворце, чтобы узнать тайны, которые хранились десятилетиями и которые могут вызвать смущение королевы и ее семьи, а вот Меган Маркл принести огромное состояние. По мнению Холдер, любая книга Меган будет более взрывной, чем "Диана: ее правдивая история" Эндрю Мортона, в которой описаны подробности несчастливого брака принцессы Уэльской с принцем Чарльзом.

"Для Меган книга о времени, проведенном с членами королевской семьи, дает прекрасную возможность свести счеты, назвать тех, кто ее обидел, и нанести ответный удар по системе, которую она не понимала и не хотела изучать" — сказала эксперт.

Напомним, в последнем выпуске подкаста "Архетипы" Меган Маркл сбросила очередную серию "бомб" на королевскую семью, рассказав, что с ней поначалу обращались как с "черной женщиной", когда она начала встречаться с герцогом Сассекским, и что "все действительно изменилось для нее после того, как она стала частью королевской семьи".

А во время беседы с журналистами The Cut Меган призналась, что они с Гарри чувствовали себя вынужденными покинуть Великобританию, потому что "просто существуя, нарушали динамику иерархии".

Также герцогиня Сассекская сравнила себя с Нельсоном Манделой – известным борцом с апартеидом. Родственники Манделы сочли высказывания Меган Маркл в высшей степени неуместными и оскорбительными.