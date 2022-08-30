В Букингемском дворце ожидают нового удара от Меган Маркл

Маркл уверена, что имеет право говорить все, что угодно.

Жена принца Гарри Меган Маркл снова заставила нервничать британскую королевскую семью после того, как в первой части подкаста "Архетипы" на Spotify раскрыла некоторые нелицеприятные факты о жизни Елизаветы II и ее близких, пишет Daily Mail.

30 сентября выходит второй выпуск подкаста, где Меган будет беседовать с Мэрайей Кэри, и королевские эксперты ожидают "трансатлантические "бомбы правды"", которые приведут к еще большему углублению пропасти между Меган и Гарри с Виндзорами.

Маркл также сделала несколько завуалированных нападок на Букингемский дворец во время беседы с журналистами журнала The Cut, подчеркнув, что после того, как она покинула "фирму" (так в Великобритании называют королевскую семью), то может говорить "все, что угодно". Поэтому взялась рассказывать вещи, которые касаются отношений в королевской семье.

"Гарри сказал мне: "Я потерял отца в этом процессе". Для них это не должно быть таким же, как для меня, но это его решение", – заявила она.

Далее Меган сказала, что пара чувствовала себя вынужденной покинуть Великобританию, потому что "просто существуя, мы нарушали динамику иерархии", в то время как Гарри высмеял членов королевской семьи словами: "Большинство людей, которых я знаю, и многие из моей семьи, они не могут работать и жить вместе".

Когда герцогиню Сассекскую спросили, можно ли наладить ее отношения с членами королевской семьи и ее собственной семьей, она ответила:

"Чтобы простить, нужно приложить много усилий. Я действительно приложила активные усилия, особенно зная, что могу сказать все, что угодно". Однако она призналась, что "потеряла своего отца", и не хочет того же для своего мужа.

Тем не менее, предпосылок для улучшения отношений пока нет. Королевские обозреватели отмечают, что Гарри и Меган вряд ли посетят королеву в Балморале, когда прилетят в Великобританию на следующей неделе, и предупреждают, что "семейный раскол усугубляется, а не улучшается". 5 сентября герцог и герцогиня отправятся в Манчестер для участия в саммите One Young World Summit, где Меган выступит с программной речью на церемонии открытия.

У Сассексов продолжается спор об их безопасности с Министерством внутренних дел, а напряженность в отношениях с королевской семьей возрастает из-за опасений по поводу того, что будет опубликовано в предстоящей биографии Гарри.

Напомним, что еще рассказала Меган в интервью The Cut.