У Букінгемському палаці чекають на новий удар від Меган Маркл
Маркл упевнена, що має право говорити все, що завгодно.
Дружина принца Гаррі Меган Маркл знову змусила нервувати британську королівську родину після того, як у першій частині подкасту "Архетипи" на Spotify розкрила деякі неприємні факти про життя Єлизавети II та її близьких, пише Daily Mail.
30 вересня виходить другий випуск подкасту, де Меган розмовлятиме з Мераєю Кері, і королівські експерти очікують на "трансатлантичні "бомби правди", які призведуть до ще більшого поглиблення прірви між Меган і Гаррі з Віндзорами.
Маркл також зробила кілька завуальованих нападок на Букінгемський палац під час бесіди з журналістами журналу The Cut, наголосивши, що після того, як вона покинула "фірму" (так у Великій Британії називають королівську родину), то може говорити "все, що завгодно". Тому взялася розповідати речі, які стосуються стосунків у королівській родині.
"Гаррі сказав мені: "Я втратив батька в цьому процесі". Для них це не повинно бути таким самим, як для мене, але це його рішення", — заявила вона.
Далі Меган сказала, що пара почувалася змушеною покинути Великобританію, тому що "просто існуючи, ми порушували динаміку ієрархії", тоді як Гаррі висміяв членів королівської сім'ї словами: "Більшість людей, яких я знаю, і багато хто з моєї родини, вони не можуть працювати й жити разом”.
Коли герцогиню Сассекську запитали, чи можна налагодити її стосунки з членами королівської сім'ї та її власною сім'єю, вона відповіла:
"Щоб пробачити, потрібно докласти багато зусиль. Я справді доклала активних зусиль, особливо знаючи, що можу сказати все, що завгодно". Однак вона зізналася, що "втратила свого батька" та не хоче того ж для свого чоловіка.
Проте передумов для покращення стосунків поки що немає. Королівські оглядачі зазначають, що Гаррі та Меган навряд чи відвідають королеву в Балморалі, коли прилетять у Великобританію наступного тижня, і попереджають, що "сімейний розкол посилюється, а не покращується". 5 вересня герцог і герцогиня вирушать у Манчестер для участі в саміті One Young World Summit, де Меган виступить із програмною промовою на церемонії відкриття.
Сассекси продовжують суперечку про їхню безпеку з Міністерством внутрішніх справ, а напруженість у стосунках із королівською сім'єю зростає через побоювання з приводу того, що буде опубліковано в майбутній біографії Гаррі.
Нагадаємо, що розповіла Меган в інтерв'ю The Cut.