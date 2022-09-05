Война братьев. Почему принц Уильям не встретится с Гарри во время его визита в Британию

Герцог Кембриджский не хочет видеться с братом, пока тот не опубликует свои мемуары.

Принц Уильям не планирует видеться с братом до тех пор, пока на Netflix не выйдет документальный фильм о жизни герцога и герцогини Сассекских, а также пока принц Гарри не опубликует свои скандальные мемуары. Герцог Кембриджский и его супруга избегают лишних контактов с Гарри и Меган, даже несмотря на то, что эту неделю герцог Сассекский и его супруга проведут в Британии. Об этом пишет Daily mail.

"Они потеряли шанс, что им будут доверять, поскольку есть шанс, что они запишут любой разговор и используют его против них самих", — цитирует издание биографа королевской семьи Анджелу Левин.

По словам эксперта, принц Уильям не верит, что его брат не воспользуется их встречей, чтобы затем описать ее в подробностях у себя в мемуарах. Автор сказал, что нежелание Уильяма взаимодействовать с герцогом и герцогиней Сассекскими — их "собственная вина за то, что они вели себя грубо".

Считается, что принц Гарри и Меган Маркл во время своего пребывания в Британии остановились в коттедже Frogmore Cottage в Виндзоре. Дом находится всего в 100 метрах от нового коттеджа Adelaide, принадлежащего семье Кембриджских, где Уильям и Кейт провели выходные со своими детьми.

Отметим, что Гарри и Меган проигнорировали приглашение принца Чарльза провести с ним время в его поместье Балморал. Принц Уэльский сказал паре, что им "всегда рады" в его доме. Чарльз думал, что встреча с младшим сыном станет "хорошей возможностью для всех подвести итоги и расслабиться".

"Но приглашение было отклонено, как это было раньше", — сказал королевский инсайдер.

По информации источника, Чарльз "не колеблется" в своих попытках наладить отношения с сыном, "несмотря на атаки, которые, кажется, идут с возрастающей силой".

На этой неделе Гарри и Меган посетят в Великобритании два благотворительных мероприятиях. В понедельник пара будет в Манчестере, где Меган должна выступить с речью о гендерном равенстве.

Фокус ранее писал о том, что Меган Маркл обещает опубликовать ежедневник, информация в котором прольет свет на тайны королевской семьи.