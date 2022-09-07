В Сети обсуждают фото печального принца Гарри рядом с Меган Маркл

В Манчестере принц Гарри был застенчивым и беспокойным.

Поклонники королевской семьи не раз обращали внимание, что принц Гарри выглядит печальным, недовольным или раздраженным рядом с Меган Маркл. Но никак не счастливым семьянином, как его представляет в каждом интервью герцогиня Сассекская.

На этот раз предметом для критики стал визит Меган Маркл и принца Гарри на саммит The One Young World 2022 в Манчестер. На одном из снимков Гарри, сидя рядом с супругой, по неясным причинам выглядит тревожным, растерянным и печальным. Возможно, на принца так подействовала тема, которую освещали выступающие во время саммита. Однако пользователи Сети уверены, что поведение герцога Сассекского сигнализирует о том, что в его жизни не все идет так, как бы ему хотелось. И этому есть объяснение.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри на саммите в Манчестере Фото: Getty Images

Во время заключительного семиминутного выступления на саммите Меган Маркл более полусотни раз произнесла местоимение "я" и явно чувствовала себя чуть ли не "рок-звездой", купаясь в лучах славы, которой она не желала делиться с собственным мужем.

Как пишет The Sun, эксперт по языку тела Джуди Джеймс сказала, что Гарри выглядел "неуклюжим и застенчивым" и был "пронизан сигналами беспокойства и неловкости".

"Меган спустилась по ступенькам между аудиторией, как рок-звезда, рука об руку с более застенчивым Гарри и мило помахала фанатам с обеих сторон", — сказала эксперт.

По словам Джуди, принц постоянно "проверял галстук, подтягивал штаны, теребил рубашку или манжеты" и одергивал пиджак. А когда Меган во время выступления заговорила о своем супруге, он, по словам Джеймс, "неловко ответил, поглядев вниз, а затем вверх, что выглядело как вздох".

Возможно, принцу Гарри, как и другим фанатам королевской семьи, было неожиданно услышать, что герцогине Сессекской "приятно вернуться" в Британию. В конце концов, еще недавно в интервью журнала The Cut Меган сказала, что жизнь во дворце была невыносимой и "просто существуя" они с Гарри "нарушали динамику иерархии". Именно потому оставили посты действующих членов королевской семьи и переехали в США.

Фокус ранее писал о том, что принц Уильям не собирается встречаться с братом, пока тот не опубликует обещанные мемуары.