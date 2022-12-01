Вышел трейлер многомиллионного фильма Меган Маркл и принца Гарри

Долгожданный документальный фильм Netflix с участием Гарри и Меган, похоже, скоро выйдет на экраны.

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Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер документального фильма о жизни герцогов Сассекских. Сообщается, что более 100 миллионов долларов получили Меган Маркл и принц Гарри за сотрудничество с Netflix. Об этом пишет People.

Видео длится минуту и начинается со счастливых черно-белых фотографий пары из личного архива. Мы видим их улыбки, поцелуи, путешествия беременной герцогини и голос за кадром, задающий вопрос, который на данный момент остается без ответа: "Почему вы захотели снять этот документальный фильм?"

Одна кроме радостных моментов зрители увидят напряженные дни в британской королевской семье, особенно на церемонии Дня Содружества 2020 года.

Затем изображения становятся более мрачными, и мы слышим, как принц Гарри очень серьезно произносит ту самую зловещую фразу: "Никто не знает, что происходит за закрытой дверью". Вскоре после этого, возможно, как извинения за то, что он разорвал отношения с родным королевством и начал новую жизнь в Соединенных Штатах, он уверяет, что сделал все возможное, чтобы защитить свою семью.

В первом трейлере Меган произносит единственную фразу, но также очень показательную и символическую: "Когда ставки так высоки, разве не самое главное — то, что мы рассказываем нашу историю?".

Netflix еще не объявил дату выхода, но зарубежные СМИ сообщают, что киноленту начнут транслироваться 8 декабря.

[ + – ] Постер фильма о Меган Маркл и принце Гарри Фото: Netflix

Известно, что дата выхода была перенесена из-за уважения к королеве Елизавете II после ее смерти в сентябре, а также из-за жалоб на изображение британской королевской семьи в сериале "Корона", последний сезон которого вышел 9 ноября 2022 года.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сыграли в настольный теннис, рекламируя "Игры непобежденных", международные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или получивших инвалидность на службе.