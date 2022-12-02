Принц Гарри и Меган Маркл хотели "сорвать" визит принца Уильяма и Кейт Миддлтон в США

Герцоги Сассекские продумали многошаговую кампанию.

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Принц Гарри и Меган Маркл хотели "сорвать" визит принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон в США. Об этом пишет Page Six.

Как сообщается, выпуск трейлера документального сериала герцогов Сассекских на Netflix считается "скоординированной кампанией", которая должна омрачить большой визит принца и принцессы Уэльских в США.

Драматический тизер долгожданного шестисерийного документального фильма о супругах "Гарри и Меган" вышел рано в четверг, в то время как принц Уильям и Кейт Миддлтон были в центре своего большого визита в Бостон.

На нем изображена американская актриса, которая плачет и вытирает слезы, а также много фотографий пары, которые никогда раньше не были опубликованы, а она говорит: "Когда ставки так высоки, нет ли смысла услышать нашу историю от нас?"

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Один из инсайдеров издания уверен, что герцоги Сассекские пытаются "помешать и столкнуться" с американским визитом принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Клип также содержит одну фотографию принца Уильяма, принцессы Уэльской, короля Карла III и королевы-консорта Камиллы на службе по случаю Дня Содружества в марте 2019.

"Если Сассекские волнуются, что они будут выглядеть униженными и менее достоверными по сравнению с первым зарубежным туром принца и принцессы Уэльских в эту новую эру, они переиграли ряд PR-объявлений, направленных на противоречие с визитом Уэльса на этой неделе", — комментирует королевский эксперт.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, вышел долгожданный трейлер сериала принца Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус писал о прозвище принца Гарри и Меган Маркл в Букингемском дворце.