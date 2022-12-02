У Меган и Гарри есть прозвище. Как пару называют в королевском дворце

Для многих не секрет, что у каждого члена британской королевской семьи есть свое прозвище.

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Автор биографичной книги о королеве Елизавете II "Элизабет: интимный портрет" поделился, что все в Букингемском дворце называют принца Гарри и Меган Маркл "лицами, живущими за границей" в несколько пренебрежительном тоне. Об этом сообщает Mirror.

В книге рассказывается, что если в разговоре упоминаются герцоги Сассекские, то члены королевской семьи просто коротко улыбаются и говорят: "Мы желаем им всего наилучшего".

Также в биографической книге упоминается, как королева была предана Гарри и что она искренне желала ему всего наилучшего в его новой жизни за границей. Кроме того, любовь и такое же хорошее отношение касалось и Меган.

[ + – ] Меган Маркл и Елизавета II Фото: Getty Images

"Когда ее внук сказал ей, что женится на Меган Маркл, она была в восторге от этой перспективы. Ей нравилась Меган, и она говорила об этом многим людям. И она делала все возможное, чтобы она чувствовала себя желанной", — пишет автор книги Джайлс Брандрет.

Напомним, стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер документального фильма о жизни герцогов Сассекских. Сообщается, что более 100 миллионов долларов получили Меган Маркл и принц Гарри за сотрудничество с Netflix.

Также Фокус писал о том, что Меган Маркл получала угрозы, пока жила в Великобритании.