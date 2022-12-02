Меган і Гаррі мають прізвисько. Як пару називають у королівському палаці

Для багатьох не секрет, що кожен член британської королівської родини має своє прізвисько.

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Автор біографічної книги про королеву Єлизавету II "Елізабет: інтимний портрет" поділився, що всі в Букінгемському палаці називають принца Гаррі та Меган Маркл "особами, які живуть за кордоном" у дещо зневажливому тоні. Про це повідомляє Mirror.

У книзі розповідається, що коли в розмові згадуються герцоги Сассекські, то члени королівської родини просто коротко посміхаються і кажуть: "Ми бажаємо їм всього найкращого".

Також у біографічній книзі згадується, як королева була віддана Гаррі й що вона щиро бажала йому всього найкращого в його новому житті за кордоном. Крім того, любов і таке ж гарне ставлення стосувалося і Меган.

[ + – ] Меган Маркл та Єлизавета II Фото: Getty Images

"Коли її онук сказав їй, що одружується з Меган Маркл, вона була в захваті від цієї перспективи. Їй подобалася Меган, і вона говорила про це багатьом людям. І вона робила все можливе, щоб вона почувалася бажаною", — пише автор книги Джайлз Брандрет.

Нагадаємо, стрімінговий сервіс Netflix випустив перший трейлер документального фільму про життя герцогів Сассекських. Повідомляється, що понад 100 мільйонів доларів отримали Меган Маркл та принц Гаррі за співпрацю з Netflix.

Також Фокус писав про те, що Меган Маркл отримувала погрози, доки жила у Великій Британії.