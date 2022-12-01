Меган Маркл отримувала серйозні погрози у Великобританії

Частина з них надходила від представників ультраправих.

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Меган Маркл отримувала погрози, поки мешкала у Великобританії. Про це повідомляє британський телеканал Channel 4.

Дружина сина короля отримувала "огидні і цілком реальні" погрози після того, як вийшла заміж за принца Гаррі та виконувала обов'язки члена королівської родини.

"Якби ви бачили, що було в цих погрозах, уся ця риторика, якби ви отримували їх і не знали того, що знаю я, ви б відчували себе в небезпеці весь час", — розповідає помічник комісара лондонської поліції Ніл Басу, який свого часу відповідав за безпеку членів королівської родини.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Instagram/sussexroyal

Зокрема відомо, що ще у 2016 році, коли стало відомо про стосунки герцога Сассекського та його коханої, її почали атакувати тролі у соцмережах.

За словами офіцера, погрози американські акторці надходили також від ультраправих. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи були ці погрози реальними, Басу зазначив: "Абсолютно".

Помічник комісара і раніше заявляв про небезпеку з боку ультраправих британських груп і називав її найбільш швидкозростаючою загрозою, з якою йому доводилося мати справу.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл запросила Кейт Міддлтон знятися у своєму подкасті "Архетипи".

Також Фокус писав про те, що герцогиня Сассекська відправилася готувати обіди для безхатьків.