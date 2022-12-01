Меган Маркл отримувала серйозні погрози у Великобританії
Частина з них надходила від представників ультраправих.
Меган Маркл отримувала погрози, поки мешкала у Великобританії. Про це повідомляє британський телеканал Channel 4.
Дружина сина короля отримувала "огидні і цілком реальні" погрози після того, як вийшла заміж за принца Гаррі та виконувала обов'язки члена королівської родини.
"Якби ви бачили, що було в цих погрозах, уся ця риторика, якби ви отримували їх і не знали того, що знаю я, ви б відчували себе в небезпеці весь час", — розповідає помічник комісара лондонської поліції Ніл Басу, який свого часу відповідав за безпеку членів королівської родини.
Зокрема відомо, що ще у 2016 році, коли стало відомо про стосунки герцога Сассекського та його коханої, її почали атакувати тролі у соцмережах.
За словами офіцера, погрози американські акторці надходили також від ультраправих. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи були ці погрози реальними, Басу зазначив: "Абсолютно".
Помічник комісара і раніше заявляв про небезпеку з боку ультраправих британських груп і називав її найбільш швидкозростаючою загрозою, з якою йому доводилося мати справу.
Нагадаємо, Меган Маркл запросила Кейт Міддлтон знятися у своєму подкасті "Архетипи".
Також Фокус писав про те, що герцогиня Сассекська відправилася готувати обіди для безхатьків.