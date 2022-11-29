Меган Маркл вирушила готувати обіди для безхатьків

Герцогиня Сассекська різала гарбузовий пиріг для безхатьків на День подяки.

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Після того, як Меган Маркл і принц Гаррі пішли із соцмереж, новини про їхнє проведення часу почали з'являтися на сайті їхнього фонду Archewell Foundation. І виявилося, що День Подяки, популярне у США свято, герцогиня Сассекська провела на кухня, готуючи обіди для безхатьків. Про це пише Daily Mail.

Це популярна практика серед селебріті та політиків. На День подяки, що відзначається у четвертий четвер листопада у США, вони часто вирушають до їдальні, які годують безхатьків, і там працюють на кухні, або роздають страви.

Меган Маркл підтримала цю традицію і вирушила в їдальню для бідних прямо зі свого шикарного особняка за 14 мільйонів доларів у Монтесіто.

[ + – ] Меган Маркл роздає гарбузовий пиріг знедоленим Фото: Archwell

Герцогиня Сассекська раніше вже допомагала на кухні для безхатьків у День Подяки у 2020 році, але у Ванкувері.

У 2022 році вона вирушила в Жіночий центр у Лос-Анджелесі, щоб допомогти нагодувати 300 жінок. Вона одягла скромний зелений джемпер і чорну бейсболку, явно для того, щоб її не впізнали. Але за кілька днів фото Меган з'явилися на сайті її фонду Archewell Foundation.

На знімку, розміщеному на сайті фонду, Меган у масці та рукавичках допомагає роздавати шматочки гарбузового пирога.

Також цілком ймовірно, що Меган приготувала їжу для своєї сім'ї, як вона це зробила минулого року, коли вона з'явилася на шоу Еллен ДеДженерес і розповіла: "Я люблю готувати. Тож ми будемо вдома і просто розслабимося".

Напис під знімком пояснював, що команда Фонду Archewell допомогла підготувати обід на честь Дня Подяки "для понад 300 мешканок Центру жінок у центрі міста (DWC) у Лос-Анджелесі".

Також там сказано, що DWC надає широкий спектр ресурсів для "усунення бар'єрів та ліквідації бездомності для всіх жінок, включаючи жінок-ветеранів та їхні сім'ї, жінок із серйозними проблемами фізичного та психічного здоров'я та тих, хто пережив домашнє насильство".

Меган раніше відвідувала центр DWC після того, як відмовилася від королівських обов'язків у 2019 році, щоб "запропонувати підтримку" та "підняти настрій персоналу".

Фото меган з'явилися на тлі чуток про те, що король Карл запросив сина та його родину провести Різдво у Сандрінгемі. Адже це буде перше Різдво без королеви Єлизавети. Але джерело, близьке до короля, повідомило, що "вони навряд чи приїдуть".

Принц і принцеса Уельські будуть там, зупинившись у сусідньому Анмер-холі, будинку, який подарувала їм королева.

Очікується, що інші члени сім'ї приєднаються до короля та королеви-консорта шляхом до церкви у різдвяний ранок.

Цього тижня Кейт Міддлтон та принц Вільям вирушать до Бостона, США, але інсайдери сумніваються, що вони зустрінуться з принцом Гаррі. Хоч брати і будуть зовсім поруч.