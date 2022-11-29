Меган Маркл отправилась готовить обеды для бездомных

Герцогиня Сассекская резала тыквенный пирог для бездомных на День благодарения.

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После того, как Меган Маркл и принц Гарри ушли из соцсетей, новости о их времяпрепровождении стали появляться на сайте их фонда Archewell Foundation. И оказалось, что День Благодарения, популярный в США праздник, герцогиня Сассекская провела на кухня, готовя обеды для бездомных. Об этом пишет Daily Mail.

Это популярная практика среди селебрити и политиков. На День благодарения, который отмечается в четвертый четверг ноября в США, они часто отправляются в столовые, которые кормят бездомных, и там работают на кухне, или раздают приготовленные блюда.

Меган Маркл поддержала эту традицию и отправилась с столовую для бедных прямиком из своего шикарного особняка за 14 миллионов долларов в Монтесито.

[ + – ] Меган Маркл раздает тыквенный пирог обездоленным Фото: Archwell

Герцогиня Сассекская ранее уже помогала на кухне для бездомных в День Благодарения в 2020 году, но в Ванкувере.

В 2022 году она отправилась в Женский центр в Лос-Анджелесе, чтобы помочь накормить 300 бездомных женщин. Она надела скромный зеленый джемпер и черную бейсболку, явно для того, чтобы ее не узнали. Но спустя несколько дней фото Меган пояивлись на сайте ее фонда Archewell Foundation.

На снимке, размещенном на сайте фонда Меган в маске и перчатках помогает раздавать кусочки тыквенного пирога.

Также вполне вероятно, что Меган приготовила еду для своей семьи, как она это сделала в прошлом году, когда она появилась на шоу Эллен ДеДженерес и рассказала: "Я люблю готовить. Так что мы будем дома и просто расслабимся".

Надпись под снимком поясняла, что команда Фонда Archewell помогла подготовить обед в честь Дня Благодарения "для более чем 300 жительниц Центра женщин в центре города (DWC) в Лос-Анджелесе".

Также там сказано, что DWC предоставляет широкий спектр ресурсов для "устранения барьеров и ликвидации бездомности для всех женщин, включая женщин-ветеранов и их семьи, женщин с серьезными проблемами физического и психического здоровья и переживших домашнее насилие".

Меган ранее посещала центр DWC после того, как отказалась от королевских обязанностей в 2019 году, чтобы "предложить поддержку" и "поднять настроение персоналу".

Фото меган появились на фоне слухов о том, что король Карл пригласил сына и его семью провести Рождество в Сандрингеме. Ведь это будет первое Рождество без королевы Елизаветы. Но источник, близкий к королю сообщил, что "они вряд ли приедут".

Принц и принцесса Уэльские будут там, остановившись в соседнем Анмер-холле, доме, который им подарила королева.

Ожидается, что другие члены семьи присоединятся к королю и королеве-консорту по пути в церковь в рождественское утро.

На этой неделе Кейт Миддлтон и принц Уильям отправятся в Бостон, США, но инсайдеры сомневаются, что они встретятся с принцем Гарри. Хоть братья и будут находится совсем рядом.