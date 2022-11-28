Эксперты рассказали, встретится ли принц Уильям с братом во время визита в США

Окружение принца Уэльского опасается, что встреча с герцогами Сассекскими может быть "омрачена".

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Принц и принцесса Уэльские на этой неделе посетят Бостон в США. Пара проведет несколько мероприятий в городе, а также примет участие в церемонии награждения премией Earthshot 2 декабря. Во время своей трехдневной поездки герцог Кембриджский и Корнуолльский не планирует встречаться с братом, принцем Гарри, который в эти дни вместе с женой Меган Маркл будет на восточном побережье США, сообщает Daily Mail.

И сам будущий король, и его окружение с опаской относятся даже к перспективе подобной встречи, ожидая, что она моет быть "омрачена" громкими атаками герцога и герцогини Сассекских на высокопоставленных членов британской королевской семьи.

Эта поездка очень важна для Уильяма и Кейт. Она станет первым зарубежным визитом пары после смерти королевы Елизаветы II, и они наверняка попытаются "восстановить баланс" после ущерба, который Гарри и Меган нанесли своими нападками на королевскую семью в американских СМИ. В связи с появлением слухов о предстоящих "документальных сериалах" Гарри и Меган на Netflix, источники настаивали на том, что принц и принцесса Уэльские "не будут отвлекаться на другие вещи".

Принц Гарри с женой в эти же дни будут в Нью-Йорке, всего в 200 милях от Бостона, где им вручат награду "Пульс надежды", организованную другой ветвью семьи Кеннеди, дочерью Роберта Ф. Кеннеди, Керри. Последняя заявила, что эта премия частично признает позицию Сассексов в борьбе против узаконенного расизма в королевской семье – обвинения, которые были категорически отвергнуты королевской семьей. Даже сама Елизавета II отрицала это.

Напомним, во время интервью Опре Уинфри в марте 2021 года Меган Маркл обвинила членов королевской семьи в равнодушии и расизме. Король Карл III тогда отреагировал на обвинения.