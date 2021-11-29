Принц Чарльз отреагировал на подозрения в расизме в отношении внука

По словам принца Уэльского, изложенные в книге факты являются "выдумкой, которая не заслуживает комментариев".

Сын британской королевы и отец принца Гарри принц Чарльз назвал факты, касающиеся его рассуждений на тему цвета кожи будущих детей Гарри и Меган Маркл, о которых говорится в книге американского писателя Кристофер Андерсен "Братья и жены: изнутри частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган", "выдумкой, которую не стоит комментировать", сообщает Mirror.

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Сейчас принц Чарльз вместе с супругой находится на Барбадоссе, где принимает участие в торжествах, посвященных переходу острова в республику.

Как ранее сообщалось, Кристофер Андерсен в своей новой книге пишет, что принц Уэльский был тем, кто спрашивал о цвете кожи младенца Арчи.

В марте 2021 года герцогиня Сассекская Меган Маркл обвинила британскую королевскую семью в выражении опасений по поводу потенциального цвета кожи ее первого ребенка. Это произошло во время интервью Опре Уинфри. И теперь Андерсен, со ссылкой на свои источники сообщает, что это был именно ее свекр.

Подобные обвинения могут дорого обойтись принцу Чарльзу, который является первым в очереди на трон после смерти Елизаветы II. Судя по опросам, которые уже неоднократно проводились среди британцев, большинство из них хотят, чтобы корона перешла сыну принца Чарльза принцу Уильяму.

Более того, ранее дядя Кейт Миддлтон рассказывал прессе, почему его племянница достойна стать новой королевой.

Тем временем сама Елизавета II cтала реже появляться на публике из-за проблем со здоровьем. В книге, о которой упоминается выше, затронуты и ее отношения с внуком Гарри и его женой. Так, по словам Андерсена, герцоги Сассекские очень обиделись на королеву, когда она убрала со стола их фото перед записью рождественского поздравления в 2019 году.