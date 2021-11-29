Американский писатель рассказал, за что Меган Маркл и принц Гарри очень обиделись на королеву

Королева лично осмотрела все фото перед записью рождественского поздравления и якобы заявила, что фото герцогов Сассекских с ребенком "сюда не подходит".

За несколько месяцев до того, как сложить с себя королевские обязанности и покинуть Великобританию, принц Гарри и его жена столкнулись с одним моментом, который, как считает в своей новой книге "Братья и жены: изнутри частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" американский писатель Кристофер Андерсен, мог ускорить это решение. Об этом пишет Mirror.

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В своей новой работе автор утверждает, что пара якобы была расстроена отсутствием их семейного снимка на столе королевы Елизаветы II во время праздничной трансляции рождественской речи монарха в 2019 году.

Фотография Гарри, Меган и их семимесячного сына Арчи в рамке изначально была на столе рядом с другими семейными изображениями, включая снимки Уильяма и Кейт, принца Чарльза и Камиллы, отца королевы Георга VI и герцога Эдинбургского. Согласно книге, источник сообщил, что королева "посмотрела на стол, де стояли фотографии, которые она с такой любовью выбрала". Она сказала режиссеру, что, как утверждается, все фотографии, кроме одной, с герцогами Сассекскими, были в порядке.

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"Эта, я полагаю, нам не нужна", – якобы указала королева на снимок, попросив его убрать.

Автор допускает, что королева пренебрегла Гарри и Меган из-за того, что они решили провести то Рождество в Канаде с мамой Меган Дорией Рагланд, а те, в свою очередь, очень обиделись из-за такого поступка Елизаветы II.

В Букингемском дворце отказались комментировать факт, изложенный Андерсеном:

"Мы не комментируем книги такого рода, так как это может придать им определенную форму авторитета или доверия", – сообщили при дворе.

В декабре 2019 года королеву снимали в Зеленой гостиной Букингемского дворца. Тогда перед ней стояли фото принца Чарльза и герцогини Корнуоллской к 50-летию вступления сына королевы в должность принца Уэльского, семейный портрет Уильяма, Кейт, Джорджа, Шарлотты и Луи, фотография короля Георга VI 1944 года и одна фотография герцога Эдинбургского из частной коллекции королевы.

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В свою очередь королевский обозреватель Ингрид Сьюард сказала, что в то время было маловероятным, что выбранные королевой снимки якобы демонстрировали преднамеренное пренебрежение к Гарри и Меган.

"Все проблемы СМИ с Гарри и Меган, должно быть, беспокоили ее. Однако она никогда бы намеренно не унизила их", – заявила Сьюард.

Этот момент, вполне вероятно, говорит о том, что во дворце бушевали реальные страсти, которые до последнего старались скрыть от глаз публики. Уже в январе герцоги Сассекские заявили о решении покинуть королевскую семью, а через несколько месяцев улетели в США. Перед этим королева лишила их ряда обязанностей.

Ранее сообщалось, что Андерсен назвал имя человека, который, вероятнее всего, интересовался цветом кожи будущих детей принца Гарри и Меган Маркл, о чем супруги упоминали в интервью Опре Уинфри.