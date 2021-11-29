Стало известно, кто мог поинтересоваться цветом кожи будущего ребенка принца Гарри

Такое серьезное обвинение в адрес принца Чарльза может еще сильнее пошатнуть его авторитет в глазах подданых, большинство из которых следующим монархом хотят видеть не его, а принца Уильяма.

В начале марта принц Гарри и Меган Макрл пожаловались в интервью Опре Уинфри, что один из членов британской королевской семьи поинтересовался у герцога Сассекского цветом кожи их будущего первенца. И хотя тогда имен не прозвучало, писатель Кристофер Андерсен в своей новой книге "Братья и жены: изнутри частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" пишет, что Гарри и Меган, вероятнее всего, имели в виду принца Чарльза.

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Автор бестселлеров New York Times, в частности, рассказывает, что 27 ноября 2017 года, в день, когда было объявлено о помолвке принца Гарри и Меган Маркл, принц Чарльз в частном порядке спросил свою жену Камилу: "Интересно, как будут выглядеть дети?"

"Несколько опешившая" Камила, очевидно, ответила: "Ну, я уверена, совершенно великолепно", – говорится в книге.

Чарльз якобы понизил голос и спросил: "Я имею в виду, как ты думаешь, какой может быть цвет лица у их детей?".

[ + – ] Частная беседа принца Чарльза с женой просочилась наружу и стала достоянием общественности

Как известно, во время беседы с Опрой Меган заявила, что член королевской семьи выразил Гарри "опасения", "насколько темной могла быть кожа ребенка, когда он родится".

Когда телеведущая спросила Гарри об инциденте, возникло серьезное несоответствие: Меган сказала, что замечания были сделаны, когда она была беременна, а Гарри сказал, что они произошли несколькими годами ранее, когда они начали встречаться. Опра, которая была гостьей на их свадьбе, не стала акцентировать внимание на том, что называлось разное время случившегося разговора.

Сразу после выхода интервью в подобных высказываниях подозревали ныне покойного принца Филиппа, деда Гарри, который умер через несколько недель. Но Гарри разрешил Опре сказать телезрителям на CBS, что "в этих разговорах не участвовали ни его бабушка, ни дедушка".

Принц Чарльз тоже фигурировал в "списке подозреваемых", поскольку на протяжении интервью Гарри не скрывал, что обижен и, возможно, даже зол на своего отца. Например, герцог Сассекский рассказывал, что родитель "перестал отвечать на звонки".

"Здесь есть над чем поработать, понимаете? Я чувствую себя действительно разочарованным, потому что он прошел через нечто подобное. Он знает, что такое боль, и это – и Арчи его внук. Но в то же время, вы знаете, я всегда буду любить его", – говорил он.

[ + – ] Принц Чарльз, принц Гарри и Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Любые утверждения о том, что Чарльз задавал расистские вопросы о цвете кожи детей герцогов Сассекских, могут навредить будущему королю, который сейчас изо всех сил пытается завоевать расположение своих будущих подданных. Опросы постоянно показывают, что британцы хотят, чтобы корона перешла непосредственно к Уильяму, пишет Daily Beast. Кстати, после интервью Опре Уинфри популярность принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании резко упала.

Напомним, принц Чарльз передумал дарить свое поместье Кларенс-хаус младшему сыну и решил отдать его старшему внуку, принцу Джорджу, сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Что касается скандального интервью, то Опра Уинфри удалила его со своего канала. По мнению обозревателей, она разочарована тем, сколько лжи прозвучало в нем со стороны ее собеседников.