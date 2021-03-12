Популярность принца Гарри и Меган Маркл резко упала среди британцев после интервью (опрос)

Если молодые граждане Великобритании еще сохраняют симпатии к паре, то пожилые негативно относятся и к Меган Маркл, и к принцу Гарри, причем его жену не любят больше.

После интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри 7 марта их популярность в Великобритании резко пошла на спад, пишет издание Еxpress.

Согласно нового опроса, касающегося отношения британцев к членам королевской семьи, проведенного 10-11 марта, рейтинг популярности герцогов Сассекских существенно снизился.

Из 1664 взрослых британцев, опрошенных YouGov, впервые только около 45% положительно относятся к принцу Гарри. Тех, у кого он вызывает негативные эмоции, – 48%. По сравнению с опросом, проведенным этим же ресурсом с 1 по 2 марта, падение популярности младшего внука королевы составило 15 пунктов.

Что касается Меган Маркл, то только 3 из 10 опрошенных относятся к ней благосклонно. Количество тех, кто воспринимает герцогиню негативно после интервью Опре, составило 58%.

[ + – ] Популярность герцогини Сассекской упала на 27 пунктов по сравнению с цифрами на начало марта Фото: Скриншот

Если судить об отношении к паре с позиции возраста, то 55% британцев в возрасте от 18 до 24 лет относятся к Меган с симпатией. Тех, кому она не нравится – 32%. Гарри симпатизируют 59% опрошенных людей этого же возраста против 28% тех, кто его недолюбливает.

Что же касается возрастной категории 65+, то большинство людей не любят ни Гарри, ни Меган. К герцогу относятся положительно 27% против 69% негативных, а о Меган положительного мнения придерживаются только 13%, в то время как 83% пожилых британцев она не нравится.

Издание отмечает, что такие результаты станут серьезным ударом по самолюбию принца и его жены, популярность которых показывала постепенный рост до выхода интервью.

Однако Гарри и Меган – не единственные, чья популярность после эфира пострадала. Досталось и принцу Чарльзу. Негативно к нему сейчас настроены 42% британцев по сравнению с 36% в начале марта.

Что касается остальных членов королевской семьи, то уровень поддержки британским обществом, например, королевы Елизаветы II и герцогов Кембриджских, остается традиционно высоким.

Напомним, 38-летний принц Уильям впервые прокомментировал слова Меган Маркл и своего брата Гарри о якобы расизме в Букингемском дворце. Он заявил, что королевская семья – не расисты, и пообещал поговорить с родственником.

Тем временем скандалы вокруг интервью не утихают. Так, британские СМИ нашли немало откровенно спорных моментов в словах герцогини Сассекской, а французский сатирический еженедельник Сharlie Нebdo высмеял обвинения Маркл в расизме в сторону Букингемского дворца едкой карикатурой в стиле BLM.