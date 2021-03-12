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Стиль жизни Интервью Меган Маркл

Популярность принца Гарри и Меган Маркл резко упала среди британцев после интервью (опрос)

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Фото: Getty Images | Обыватели не одинаково относятся к представителям королевской семьи

Если молодые граждане Великобритании еще сохраняют симпатии к паре, то пожилые негативно относятся и к Меган Маркл, и к принцу Гарри, причем его жену не любят больше.

После интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри 7 марта их популярность в Великобритании резко пошла на спад, пишет издание Еxpress.

Согласно нового опроса, касающегося отношения британцев к членам королевской семьи, проведенного 10-11 марта, рейтинг популярности герцогов Сассекских существенно снизился.

Из 1664 взрослых британцев, опрошенных YouGov, впервые только около 45% положительно относятся к принцу Гарри. Тех, у кого он вызывает негативные эмоции, – 48%. По сравнению с опросом, проведенным этим же ресурсом с 1 по 2 марта, падение популярности младшего внука королевы составило 15 пунктов.

Что касается Меган Маркл, то только 3 из 10 опрошенных относятся к ней благосклонно. Количество тех, кто воспринимает герцогиню негативно после интервью Опре, составило 58%.

рейтинг, Меган Маркл, принц Гарри
Популярность герцогини Сассекской упала на 27 пунктов по сравнению с цифрами на начало марта
Фото: Скриншот

Если судить об отношении к паре с позиции возраста, то 55% британцев в возрасте от 18 до 24 лет относятся к Меган с симпатией. Тех, кому она не нравится – 32%. Гарри симпатизируют 59% опрошенных людей этого же возраста против 28% тех, кто его недолюбливает.

YouGov, опрос, королевская семья Великобритании
YouGov, опрос, королевская семья Великобритании
YouGov, опрос, королевская семья Великобритании
YouGov, опрос, королевская семья Великобритании
YouGov, опрос, королевская семья Великобритании
YouGov, опрос, королевская семья Великобритании

Что же касается возрастной категории 65+, то большинство людей не любят ни Гарри, ни Меган. К герцогу относятся положительно 27% против 69% негативных, а о Меган положительного мнения придерживаются только 13%, в то время как 83% пожилых британцев она не нравится.

Издание отмечает, что такие результаты станут серьезным ударом по самолюбию принца и его жены, популярность которых показывала постепенный рост до выхода интервью.

Однако Гарри и Меган – не единственные, чья популярность после эфира пострадала. Досталось и принцу Чарльзу. Негативно к нему сейчас настроены 42% британцев по сравнению с 36% в начале марта.

Что касается остальных членов королевской семьи, то уровень поддержки британским обществом, например, королевы Елизаветы II и герцогов Кембриджских, остается традиционно высоким.

Напомним, 38-летний принц Уильям впервые прокомментировал слова Меган Маркл и своего брата Гарри о якобы расизме в Букингемском дворце. Он заявил, что королевская семья – не расисты, и пообещал поговорить с родственником.

Тем временем скандалы вокруг интервью не утихают. Так, британские СМИ нашли немало откровенно спорных моментов в словах герцогини Сассекской, а французский сатирический еженедельник Сharlie Нebdo высмеял обвинения Маркл в расизме в сторону Букингемского дворца едкой карикатурой в стиле BLM.