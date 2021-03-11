Сharlie Нebdo высмеял конфликт Елизаветы II и Меган Маркл обложкой в стиле BLM (фото)

Главная страница журнала намекает на то, что после откровений Меган Маркл якобы о расизме в семье мужа Букингемскому дворцу придется долго отмываться.

Французский сатирический еженедельник Сharlie Нebdo отреагировал на намеки Меган Маркл о расизме в Букингемском дворе, которые прозвучали в интервью герцогини Опре Уинфри. На официальной странице издания в Twitter появилось фото обложки нового номера журнала, который уже поступил в продажу.

На карикатуре изображена королева Великобритании Елизавета II, которая стоит коленом на шее Меган Маркл. У монарха подчеркнуто красные глаза и злобная ухмылка, а также небритые ноги. Герцогиня же задыхается под ногой бабушки своего мужа.

"Почему Меган покинула Букингем", – гласит подпись рядом.

[ + – ] Журнал в традиционно скандальной манере намекнул на неприятности, которые ждут Букингемский дворец после обвинений в расизме Фото: Charlie Hebdo

Эта картинка – прямая отсылка к инциденту, который активировал общественное движение BLM (Black Lives Matter). Оно начало свое существование летом 2013 года, однако массовые протесты против расизма и дискриминации по цвету кожи охватили мир после того, как белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал шею темнокожего Джорджа Ллойда к асфальту 25 мая 2020 года и простоял так 8 минут, в результате чего тот позже скончался.

Мужчину задержали по подозрению в том, что за купленную пачку сигарет он рассчитался поддельной купюрой. Во время, когда один полицейский удерживал его коленом, а его коллеги смотрели на это, Ллойд повторял "Я не могу дышать". Это записали очевидцы, и вскоре видео облетело все соцсети и СМИ.

[ + – ] Полицейский Дерек Шовин 8 минут стоял коленом на шее Джорджа Ллойда Фото: Открытые источники

После смерти Джорджа четверо причастных к этому случаю полицейских были уволены на следующий день и позднее арестованы. Кадры ареста и последовавшая смерть задержанного спровоцировали настоящие погромы в крупных американских городах и других странах, в том числе и Великобритании. Темнокожие снова заговорили о притеснениях и расизме, а кадры, на которых полицейские становятся на колени перед участниками митингов, стали притчей во языцех.

[ + – ] В Великобритании полицейские тоже становились на колено перед участниками акций против расовой дискриминации Фото: скриншот Youtube

С тех пор тема дискриминации по цвету кожи остается одной из ключевых в мировой повестке, а обложка журнала намекает на то, что упомянутый Маркл инцидент с вопросом о цвете кожи ее первенца открывает ящик Пандоры, и Букингемскому дворцу предстоит пережить немало волнений, чтобы отмыться от обвинений в расизме.

Напомним, скандальное интервью герцогов Сассекских вышло в эфир 7 марта. В нем Маркл рассказала о том, как ей было тяжело в королевской семье, и что она даже задумывалась о суициде. Кроме того, она пожаловалась, что ее сын Арчи не получил титул принца и охрану, а также ее возмутил вопрос родственников мужа о цвете кожи будущего ребенка.

Британские СМИ, проанализировав интервью, нашли немало оговорок и откровенной лжи в словах Маркл.

Букингемский дворец отреагировал на все сказанное и выпустил заявление, в котором отметил, что "семья опечалена" услышанным, а Меган и Гарри всегда будут оставаться любимыми родственниками.