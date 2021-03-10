Меган Маркл поймали на многократном искажении фактов в интервью Опре Уинфри

Некоторые утверждения герцогини оказались либо оговорками, либо же откровенной ложью.

Несмотря на то, что со дня интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри прошло уже несколько дней, страсти вокруг того, что наговорила герцогиня Сассекская, не утихают. Издание The Daily Mail, проанализировав самые громкие заявления, пришло к выводу, что слова бывшей актрисы вызывают определенные сомнения.

1. Меган до знакомства с Гарри не интересовалась королевской семьей Великобритании

В своем интервью Меган Маркл заявила, что не знала о порядках в королевской семье, и поэтому жизнь во дворце стала для нее "очень тяжелым испытанием" и чуть не довела до суицида. На самом деле друзья герцогини в своих интервью неоднократно рассказывали журналистам, что она с детства была буквально одержима королевой Великобритании и всем, что связано с Букингемским дворцом. Меган мечтала стать второй Дианой, и даже когда вышла замуж в первый раз за Тревора Энгельсона, у нее на книжной полке была книга матери принца Гарри, и она признавалась, что мечтает пожить в Лондоне хотя бы месяц.

[ + – ] Меган Маркл всегда мечтала стать второй принцессой Дианой Фото: Скриншот

2. Тайная свадьба за три дня до церемонии

По словам Меган, архиепископ Кентерберийский обвенчал их с Гарри за три дня до официальной церемонии, которая транслировалась на весь мир. "Вы знаете, за три дня до свадьбы мы поженились. Никто этого не знает … Мы позвонили архиепископу и просто сказали: "Послушайте, эта штука, это зрелище — для всего мира, но мы хотим нашего союза между нами"", – рассказывала Маркл телеведущей.

На самом деле этот факт вызывает немало вопросов в плане достоверности. Если ее слова правдивы, то получается, что архиепископ нарушил строгие церковные законы, согласно которым, на церемонии должны присутствовать как минимум два свидетеля. К тому же публика должна иметь неограниченный доступ в церковь. Второе нарушение – повторное сочетание браком женатой пары. Например, священник Дэвид Грин сомневается, что архиепископ Кентерберийский пошел против этих законов ради американской актрисы. Он считает, что Меган оговорилась. В противном случае архиепископу придется давать объяснения этой ситуации.

[ + – ] По утверждению Меган, они с Гарри поженились за три дня до официальной церемонии Фото: Getty Images

3. Арчи не получил титул принца

По словам Меган, несмотря на то, что Арчи – первый цветной член в этой семье, королева не должна была отнимать у него титул принца.

На самом деле, сын принца Гарри не имел право на титул принца по рождению, хотя потенциально мог им стать, когда Чарльз взойдет на престол.

Тот факт, что дети Кейт и Уильяма носят этот титул, отвечает постановлению, принятому более 100 лет назад. В 1917 году король Георг V издал письменный приказ, согласно которому только королевские отпрыски, находящиеся в прямой наследственной линии, могут стать принцами и получить титулы Его Королевского Высочества. Патентный документ гласит: "… внуки сыновей любого такого суверена по прямой мужской линии (за исключением только старшего живого сына старшего сына принца Уэльского) должны иметь и пользоваться во всех случаях стилем и титул, которым пользуются дети герцогов наших королевств".

Согласно правилам, только принц Уильям и старший сын герцогини Кембриджской принц Джордж – как правнук монарха по прямой линии престолонаследия – изначально имели право быть принцами. Предоставление титулов Шарлотте и Луи – это уже личное исключение королевы.

Согласно правилам Георга V, Арчи будет иметь право быть Его Королевским Высочеством или принцем, когда на трон вступит его дед Чарльз, принц Уэльский.

[ + – ] Меган Маркл с мужем и сыном Фото: Twitter Misan Harriman

4. Отсутствие круглосуточной охраны для Арчи

Меган Маркл сильно задел тот момент, что ее сыну как члену королевской семьи не обеспечили круглосуточную охрану.

На самом деле, титул принца или принцессы, которого, кстати, у ребенка Меган нет, не означает, что отпрыски наследников престола автоматически обеспечиваются защитой полиции. Например, британские налогоплательщики больше не оплачивают безопасность принцессы Беатрис и принцессы Евгении.

Гарри и Меган больше не пользуются защитой британской полиции и, как предполагается, платят за частную безопасность.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл

5. Королевская семья перестала финансово поддерживать Гарри после "Мэгзита".

На самом деле пара сама во всеуслышание заявила о том, что хочет быть финансово независимой. До разрыва отношений с королевским двором 95% их денег поступало из доходов принца Чарльза от герцогства Корнуолл, а 5% — из суверенного гранта, финансируемого налогоплательщиками.

Принцы Уильям и Гарри получили большую часть состояния в 13 миллионов фунтов стерлингов, оставленных их матерью принцессой Дианой. Считается, что Гарри также достались миллионы от королевы-матери.

[ + – ] Герцоги Сассекские после сложения королевских обязанностей заявили о финансовой независимости Фото: Getty Images

6. Меган и ее сводная сестра Саманта Маркл, которой "не было"

В интервью Опре герцогиня Сассекская заявила, что не видела Саманту почти 20 лет. Кроме того, она добавила, что почти не знает свою сестру и что росла "единственным ребенком".

Саманта, прослушав интервью родственницы, уже заявила, что «правда была полностью проигнорирована и опущена». Она предоставила фото и документы, согласно которым Меган приходила к Саманте на выпускной в 2013 году.

""Я не знаю, как она может сказать, что я ее не знаю, что она была единственным ребенком в семье. У нас есть фотографии за всю нашу совместную жизнь. Так как же она может меня не знать?", – удивилась она.

[ + – ] Cаманта Маркл со сводной сестрой Меган, 2008 год Фото: Samantha Markle/Twitter

Герцогиня также утверждала, что Саманта сменила фамилию на Маркл только после того, как Меган завела роман с Гарри, но ее сводная сестра настаивала на том, что это утверждение было полностью неточным, и поделилась дополнительными доказательствами, чтобы опровергнуть его.

Напомним, Елизавета II наконец отреагировала на интервью своего внука и его жены, выпустив соответствующее заявление. Выяснилось, что на королева Великобритании, ни ее муж герцог Эдинбургский Филипп не имели отношения к разговорам в королевской семье относительно цвета кожи будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл, о чем рассказала в интервью герцогиня Сассекская.

А Кейт Миддлтон, которую Меган обвиняла в том, что та якобы сливала прессе истории о ней, провела первую онлайн беседу после выхода программы.