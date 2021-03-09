Кейт Миддлтон провела первую онлайн-встречу после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри

Герцогиня Кембриджская пообщалась с 21-летней Жасмин Харрисон — самой молодой женщиной, которая в одиночку пересекла Атлантический океан за 70 дней. Об этом пишет People.

Пока весь мир обсуждает интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали Опре Уинфри, а королевский двор Великобритании еще в раздумиях о том, как на него реагировать, Кейт Миддлтон решилась вернуться к своим обязанностям члена королевской семьи.

Напомним, в интервью ее также упомянули, Меган заявила, что Кейт довела ее до слез перед свадьбой. Этот инцидент герцогиня Кембриджская никак не прокомментировала.

Жасмин Харрисон завершила рекордную гонку на 3000 миль 20 февраля, представляя команду RudderlyMad по сбору денег для ShelterBox и Blue Marine Foundation. Путешествие заняло у нее 70 дней, три часа и 48 минут.

Из Антигуа Харрисон рассказал Кейт о ее тренировках и женщинах, которые были до нее, отметив, что их достижения показывают, на что женщины способны.

"Я думаю, что так много возможностей закрыто или просто недоступно для женщин, что мы не знаем, на что мы способны", — сказала Харрисон.

"Я думаю, что вы вдохновляете молодых женщин. Вы совершенно правы: пока об этих вещах не заговорят и не продемонстрируют их, вы никогда не сможете реализовать возможности, которые находятся за углом", — сказала Кейт.

Кейт Миддлтон также затронула тему психического здоровья, которому они с принцем Уильямом уделяют много внимания, и сказала, что оно крайне важно в достижении таких целей.

"Чтобы справиться с таким испытанием, нужно, чтобы все составляющие и все положительные стороны нашего психического здоровья были к нему готовы. Такое редко бывает во время настоящего челленджа, через который вы прошли. Это заслуживает похвалы", — добавила она.

Для видеозвонка Кейт Миддлтон выбрала розовую блузку Boden стоимостью 110 долларов, а в качестве аксессуаров подобрала серьги в тон от бренда Missoma, который также является любимым брендом Меган Маркл. Она часто появлялась на публике в украшениях от этой компании.