Кейт Міддлтон провела першу онлайн-зустріч після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

Герцогиня Кембриджська поспілкувалася з 21-річною Жасмин Харрісон — наймолодшою жінкою, яка самотужки перетнула Атлантичний океан за 70 днів. Про це пише People.

Поки весь світ обговорює інтерв'ю, яке Меган Маркл і принц Гаррі дали Опрі Вінфрі, а королівський двір Великобританії ще в роздумах про те, як на нього реагувати, Кейт Міддлтон зважилася повернутися до своїх обов'язків члена королівської сім'ї.

Нагадаємо, що в інтерв'ю її також згадали, Меган заявила, що Кейт довела її до сліз перед весіллям. Цей інцидент герцогиня Кембриджська ніяк не прокоментувала.

Жасмин Харрісон завершила рекордні перегони на 3000 миль 20 лютого, представляючи команду RudderlyMad зі збору грошей для ShelterBox і Blue Marine Foundation. Подорож зайняла в неї 70 днів, три години і 48 хвилин.

З Антигуа Харрісон розповів Кейт про її тренування і жінок, які були до неї, зазначивши, що їхні досягнення показують, на що жінки здатні.

"Я думаю, що так багато можливостей закрито або просто недоступно для жінок, що ми не знаємо, на що ми здатні", — сказала Харрісон.

"Я думаю, що ви надихаєте молодих жінок. Ви абсолютно маєте рацію: поки про ці речі не заговорять і не продемонструють їх, ви ніколи не зможете реалізувати можливості, які просто за рогом", — сказала Кейт.

Кейт Міддлтон також торкнулася теми психічного здоров'я, якому вони з принцом Вільямом приділяють багато уваги, і сказала, що воно вкрай важливе в досягненні таких цілей.

"Щоб впоратися з таким випробуванням, потрібно, щоб усі складові і всі позитивні сторони нашого психічного здоров'я були до нього готові. Таке рідко буває під час справжнього челенджу, через який ви пройшли. Це заслуговує похвали", — додала вона.

Для відеодзвінка Кейт Міддлтон вибрала рожеву блузку Boden вартістю 110 доларів, а в ролі аксесуарів підібрала сережки в тон від бренду Missoma, який також є улюбленим брендом Меган Маркл. Вона часто з'являлася на публіці в прикрасах від цієї компанії.