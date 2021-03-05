Меган Маркл, обвиненная в издевательствах над персоналом, набросилась на Кейт Миддлтон

По мнению герцогини, родственники мужа "слили" якобы выдуманную историю о том, как она обращалась с персоналом.

Меган Маркл обвинила Кейт Миддлтон, принца Чарльза и его жену Камиллу Паркер-Боулз в том, что с их подачи в прессу просочилась информация о том, что герцогиня Сассекская якобы изводила своих помощников, в результате чего двое уволились, а третий был дискредитирован, передает The Daily News. Жена принца Гарри уверена, что эти трое рассказывали о ней прессе, когда она была высокопоставленным членом королевской семьи.

Как известно, издание The Times опубликовало информацию о том, что бывший пресс-секретарь пары Джейсон Кнауф подал жалобу о том, как Меган обращалась с сотрудниками. По его словам, он сам видел, как она доводила их до слез. Источник рассказал газете, что Гарри умолял своего старшего помощника, который решил стать на защиту персонала дворца, не углубляться в этот вопрос, но также сообщил, что адвокаты герцога и герцогини отрицают, что встреча имела место, и что Гарри не вмешивался в дела работников.

"Один сотрудник рыдал, рассказывая мне по телефону об одном особенно мучительном дне. Они явно чувствовали себя эмоционально сломленными и больше не могли справляться с давлением, которому они подвергались", – утверждал он. Обиженные сотрудники заявили, что им надоело лицемерие четы, которая всем рассказывает о пережитых страданиях, однако умалчивает о том, как поступали сами. Один из бывших помощников даже назвал принца Гарри и его жену "возмутительными хулиганами".

Еще один член "Клуба выживших" на обвинения Маркл в информационной кампании против нее заявил: "Совершенно лицемерно, откровенно смехотворно и совершенно неверно предполагать, что кто-то во дворце распространяет дезинформацию и проводит брифинги по этим вопросам. Сейчас происходят гораздо более важные дела, чем цирк вокруг появления в СМИ".

В свою очередь представители герцогов Сассекских обвинили Букингемский дворец в том, что он использовал газету для ложного рассказа о Меган, которая на самом деле не такая и отстаивает права женщин, поскольку сама пережила травлю.

После заявления королевского двора о том, что будет проведено расследование по жалобам сотрудников, минимум 10 человек уже "выстроились в очередь", чтобы помочь пролить свет на события, которые происходили во время пребывания Меган во дворце.

[ + – ] Заявление Букингемского дворца о начале расследования Фото: скриншот

Ситуация с каждым днем накаляется все больше, учитывая, что 7 марта выйдет двухчасовое интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, где Меган рассказала "шокирующие вещи". Из двух опубликованных тизеров уже становится ясно, что Маркл собирается высказать все, что накипело.

Во дворце опасаются эфира, поскольку 99-летний принц Филипп недавно перенес операцию на сердце и сейчас находится в больнице. Что касается королевы Елизаветы, то ей подарили двух щенков корги, чтобы отвлечь ее внимание от грядущего интервью.