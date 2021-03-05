Королеве Елизавете подарили двух щенков корги, чтоб отвлечь от скандала с принцем Гарри и Меган Маркл

Щенки уже осваиваются в Виндзорском замке

96-летняя королева Елизавета II сейчас переживает не самый спокойный период в своей жизни: ее 99-летний супруг, принц Филипп, в больнице после операции на сердце, ее внук, принц Гарри и его жена, бывшая актриса Меган Маркл, дали скандальное интервью своей подруге Опре Уинфри, которое, как уже прогнозируют американские таблоиды, произведет эффект разорвавшейся бомбы. Поэтому, чтобы отвлечь монарха от переживаний, ей подарили двух щенков корги. Об этом пишет Daily Mail.

Пока неизвестно, кто подарил корги королеве, также неизвестен их пол и возраст, но источник во дворце говорит, что "они очаровательны и приносят в замок много шума и энергии. И королева в восторге. Немыслимо, чтобы у королевы не было корги. Это как Тауэр без воронов".

Незадолго до Рождества, скончался один из корги королевы, Вулкан, который был с нею с 2007 года и Елизавета была безутешна. Также она тяжело переживала потерю Монти, который вместе с монархом и Дэниэлом Крэйгом снялся в ролике, посвященном Олимпийским играм в 2012 году.

[ + – ] Королева Елизавета, Дэниел Крейг и корги в ролике к Олимпийским играм

А в 2018 году скончался Уиллоу, корги, который принадлежал еще матери Елизаветы. Любовь именно к этой породе появилась у королевы еще в детстве, когда она впервые увидела этих собак в доме маркиза Бата. Родители подарили тогда еще принцессе ее первого пса по имени Дуки. А потом еще одного по кличке Джейн. Но тогда принцесса Лилибет ухаживала за собаками вместе со своей сестрой, принцессой Маргарет.

[ + – ] Принцесса Лилибет с отцом и корги

В 18 лет будущая королева стала обладательницей корги по имени Сьюзен, к которой так сильно привязалась, что не расставалась с ней даже во время свадебного путешествия с принцем Филиппом. Сьюзен и стала родоначальницей династии королевских корги.

Всего у Ее Величества за всю жизнь было около 30 корги. Повзрослев, Елизавета так сильно увлеклась разведением собак, что подружилась практически со всеми уважаемыми заводчиками Великобритании.

[ + – ] Королева Елизавета с корги в Сандрингеме

Ее Величество почти никогда не отдавала своих питомцев на выставки, полагая, что им и так "абсолютно нечего доказывать", и вообще никогда — не продавала их. Кого-то она оставляла себе или дарила своим детям, а кого-то просто пристраивала в добрые руки.

Разводить любимцев Королева прекратила в 2015 году, оставив при себе собак из помета 2000-го и 2003-го года. Свое решение Ее Величество аргументировала тем, что не хочет, чтобы ее корги пережили ее.

Принц Гарри в одном из интервью признавался, что корги бабушки его недолюбливают, и облаивали каждый раз, когда он пытался с ними подружиться.