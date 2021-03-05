Королеві Єлизаветі подарували двох цуценят коргі, щоб відволікти від скандалу з принцом Гаррі та Меган Маркл

Цуценята вже освоюються у Віндзорському замку.

96-річна королева Єлизавета II зараз переживає не найспокійніший період у своєму житті: її 99-річний чоловік, принц Філіп, у лікарні після операції на серці, її онук, принц Гаррі та його дружина, колишня акторка Меган Маркл, дали скандальне інтерв'ю своєї подрузі Опрі Вінфрі, яке, як уже прогнозують американські таблоїди, справить враження бомби, що розірвалася. Тому, щоб відвернути монарха від переживань, їй подарували двох цуценят коргі. Про це пише Daily Mail.

Поки невідомо, хто подарував коргі королеві, також невідомі їхня стать і вік, але джерело в палаці каже, що "вони чарівні та приносять у замок багато шуму й енергії. І королева в захваті. Неможливо, щоб у королеви не було коргі. Це як Тауер без воронів".

Незадовго до Різдва, помер один із коргі королеви, Вулкан, який був із нею з 2007 року і Єлизавета була сумна. Також вона важко переживала втрату Монті, який разом із монархом і Деніелом Крейгом знявся в ролику, присвяченому Олімпійським іграм у 2012 році.

[ + – ] Королева Єлизавета, Деніел Крейг і коргі в ролику до Олімпійських ігор

А в 2018 році помер Віллоу, коргі, який належав ще матері Єлизавети. Любов саме до цієї породи з'явилася у королеви ще в дитинстві, коли вона вперше побачила цих собак у будинку маркіза Бата. Батьки подарували тоді ще принцесі її першого пса на ім'я Дуки. А потім ще одного на прізвисько Джейн. Але тоді принцеса Лілібет доглядала за собаками разом зі своєю сестрою, принцесою Маргарет.

[ + – ] Принцеса Лілібет із батьком і коргі

У 18 років майбутня королева стала володаркою коргі на імʼя Сьюзен, до якої так сильно прив'язалася, що не розлучалася з нею навіть під час весільної подорожі з принцом Філіпом. Сьюзен і стала родоначальницею династії королівських коргі.

Всього у Її Величності за все життя було майже 30 коргі. Подорослішавши, Єлизавета так сильно захопилася розведенням собак, що подружилася практично з усіма поважними заводчиками Великобританії.

[ + – ] Королева Єлизавета з коргі в Сандрінгемі

Її Величність майже ніколи не віддавала своїх вихованців на виставки, вважаючи, що їм і так "абсолютно нічого доводити", і взагалі ніколи — не продавала їх. Когось вона залишала собі або дарувала своїм дітям, а когось просто віддавала в добрі руки.

Розводити улюбленців Королева припинила в 2015 році, залишивши при собі собак із посліду 2000-го і 2003-го року. Своє рішення Її Величність аргументувала тим, що не хоче, щоб її коргі пережили її.

Принц Гаррі в одному з інтерв'ю зізнавався, що коргі бабусі його недолюблюють, й обгавкували щоразу, коли він намагався з ними подружитися.