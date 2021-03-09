Елизавета II отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл, – заявление

Во дворце решили не накалять обстановку и сдержанно отметили, что обеспокоены поднятыми в интервью вопросами.

Королева Елизавета II наконец прервала молчание и публично отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

Букингемский дворец опубликовал официальное заявление, в котором от имени 94-летнего монарха говорится о том, что "вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган".

"Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи", – заявили во дворце.

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Как известно, в двухчасовом интервью Опре Уинфри принц Гарри тепло отзывался о своей бабушке, отметив, что за последний год общался с ней гораздо чаще, чем до отъезда из Великобритании. Он также добавил, что у него случился разлад с отцом, принцем Чарльзом, и хотя сейчас они немного общаются, еще есть над чем поработать.

Сам сын королевы отказался комментировать интервью своего отпрыска и невестки, лишь улыбнувшись на вопрос репортера во время посещения центра вакцинации.

За британскую корону заступился адвокат дома Романовых. Герман Лукьянов в эфире радиостанции "Говорит Москва" он сообщил, что семейные отношения за стенами дворца не должны становиться достоянием общественности, а королеву Елизавету II и ее приближенных "осуждать нельзя".

Напомним, королева Великобритании Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский Филипп не имели отношения к разговорам в королевской семье относительно цвета кожи будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл, о чем рассказала в интервью герцогиня Сассекская.

Первое большое интервью принца Гарри и Меган Маркл после того, как год назад они отказались от королевских обязанностей, вышло 7 марта и наделало немало шума по обе стороны океана.