Российский адвокат заступился за королеву Елизавету II после интервью герцогов Сассекских

По мнению юриста, никто не имеет права осуждать семейные дела монарха и ее окружения.

Пока Букингемский дворец хранит молчание после интервью герцогов Сассекских, которое они дали Опре Уинфри, рассказав, в том числе, якобы о расизме и психологическом давлении, за королевский двор Великобритании заступился адвокат дома Романовых Герман Лукьянов. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он сообщил, что семейные отношения за стенами дворца не должны становиться достоянием общественности, а королеву Елизавету II и ее приближенных "осуждать нельзя".

Он очень высоко оценил нынешнее состояние королевской семьи.

"Все отношения, которые возникают в королевской семье — это дело личное только семьи. Нет никакого обвинения. Это были высказаны идеи, мысли, которые относятся сугубо к семейными отношениям этой великой семьи, и они должны быть урегулированы внутренне. Здесь нельзя быть судьёй ни в коей мере, это личное дело членов королевской семьи. Там есть великое английское законодательство, великое семейное законодательство. Все эти моменты, о которых говорят — они разрешатся благополучно. Если они, конечно, есть", – заявил Лукьянов.

Тем временем принц Чарльз, который впервые появился на публике после скандального интервью сына и невестки, отказался комментировать то, что они рассказали всему миру. 72-летний сын королевы посетил во вторник, 9 марта, центр вакцинации в церкви Jesus House в Бренте, на северо-западе Лондона, чтобы узнать о его общественной работе. На вопрос репортера "Сэр, что вы думаете об интервью?" он только улыбнулся.

Фото: скриншот ВВС

Появилась в эфире и Кейт Миддлтон. Она в рамках исполнения обязанностей члена королевской семьи пообщалась онлайн с 21-летней Жасмин Харрисон — самой молодой женщиной, которая в одиночку пересекла Атлантический океан за 70 дней.

Как известно, жену принца Уильяма в интервью также упомянули. В честности Меган заявила, что Кейт довела ее до слез перед свадьбой. Этот инцидент герцогиня Кембриджская никак не прокомментировала.

Напомним, 7 марта на телеканале CBS вышло первое большое интервью принца Гарри и Меган Маркл после того, как год назад они отказались от королевских обязанностей и объявили, что будут зарабатывать на жизнь самостоятельно. По информации СМИ, придворные окрестили интервью герцога и герцогини Сассекских "цирком" и предупредили, что если эта пара осмелится атаковать институт монархии, они получат новые разоблачения о своем поведении в Букингемском дворце. При дворе заявили, что герцоги Сассекские объявили войну БКС.