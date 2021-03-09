Російський адвокат заступився за королеву Єлизавету II після інтерв'ю герцогів Сассекських

На думку юриста, ніхто не має права засуджувати сімейні справи монарха та її оточення.

Поки Букінгемський палац зберігає мовчання після інтерв'ю герцогів Сассекських, яке вони дали Опрі Вінфрі, розповівши, зокрема, нібито про расизм і психологічний тиск, за королівський двір Великобританії заступився адвокат дому Романових Герман Лук'янов. В ефірі радіостанції "Говорить Москва" він повідомив, що сімейні відносини за стінами палацу не повинні ставати надбанням громадськості, а королеву Єлизавету II та її наближених "засуджувати не можна".

Він дуже високо оцінив нинішній стан королівської сім'ї.

"Всі стосунки, які виникають в королівській родині — це справа особиста тільки сім'ї. Немає жодного звинувачення. Це були висловлені ідеї, думки, які стосуються суто сімейних взаємин цієї великої родини, і вони повинні бути врегульовані внутрішньо. Тут не можна бути суддею в жодному разі, це особиста справа членів королівської сім'ї. Там є велике англійське законодавство, велике сімейне законодавство. Усі ці моменти, про які говорять — вони вирішаться благополучно. Якщо вони, звичайно, є", — заявив Лук'янов.

Тим часом принц Чарльз, який вперше з'явився на публіці після скандального інтерв'ю сина та невістки, відмовився коментувати те, що вони розповіли всьому світу. 72-річний син королеви відвідав у вівторок, 9 березня, центр вакцинації в церкві Jesus House в Бренті, на північному заході Лондона, щоб дізнатися про його громадську роботу. На питання репортера "Пане професоре, що ви думаєте про інтерв'ю?" він тільки посміхнувся.

Фото: скриншот ВВС

З'явилася в ефірі й Кейт Міддлтон. Вона в рамках виконання обов'язків члена королівської сім'ї поспілкувалася онлайн з 21-річною Жасмін Гаррісон — наймолодшою жінкою, яка самотужки перетнула Атлантичний океан за 70 днів.

Як відомо, дружину принца Вільяма в інтерв'ю також згадали. Меган заявила, що Кейт довела її до сліз перед весіллям. Цей інцидент герцогиня Кембриджська ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, 7 березня на телеканалі CBS вийшло перше велике інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл після того, як рік тому вони відмовилися від королівських обов'язків й оголосили, що зароблятимуть на життя самостійно. За інформацією ЗМІ, придворні охрестили інтерв'ю герцога й герцогині Сассекських "цирком" і попередили, що якщо ця пара наважиться атакувати інститут монархії, вони отримають нові викриття над власною поведінкою в Букінгемському палаці. При дворі заявили, що герцоги Сассекські оголосили війну БКС.