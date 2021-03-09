Єлизавета II відреагувала на інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл, — заява

У палаці вирішили не нагнітати обстановку і стримано зазначили, що стурбовані порушеними в інтерв'ю питаннями.

Королева Єлизавета II нарешті перервала мовчання і публічно відреагувала на скандальне інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опри Вінфрі.

Букінгемський палац опублікував офіційну заяву, у якій від імені 94-річного монарха йдеться про те, що "вся сім'я засмучена, дізнавшись повною мірою, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі та Меган".

"Порушені питання, особливо расові, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно і будуть розглянуті сім'єю в приватному порядку. Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами сім'ї", — заявили в палаці.

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Як відомо, у двогодинному інтерв'ю Опрі Вінфрі принц Гаррі тепло відгукувався про свою бабусю, зазначивши, що за останній рік спілкувався з нею набагато частіше, ніж до від'їзду з Великобританії. Він також додав, що в нього стався розлад з батьком, принцом Чарльзом, і хоча зараз вони трохи спілкуються, ще є над чим попрацювати.

Сам син королеви відмовився коментувати інтерв'ю свого сина і невістки, лише посміхнувшись на питання репортера під час відвідування центру вакцинації.

За британську корону заступився адвокат дому Романових. Герман Лук'янов в ефірі радіостанції "Говорить Москва" повідомив, що сімейні відносини за стінами палацу не повинні ставати надбанням громадськості, а королеву Єлизавету II і її наближених "засуджувати не можна".

Нагадаємо: королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік герцог Единбурзький Філіп не мали відношення до розмови в королівській родині щодо кольору шкіри майбутньої дитини принца Гаррі і Меган Маркл, про що розповіла в інтерв'ю герцогиня Сассекська.

Перше велике інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл після того, як рік тому вони відмовилися від королівських обов'язків, вийшло 7 березня і наробило чимало галасу по обидві сторони океану.