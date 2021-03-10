Меган Маркл спіймали на багаторазовому спотворенні фактів в інтерв'ю Опрі Вінфрі

Деякі твердження герцогині виявилися або застереженнями, або ж відвертою брехнею.

Незважаючи на те, що з дня інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі американської телеведучої Опри Вінфрі пройшло вже кілька днів, пристрасті навколо того, що наговорила герцогиня Сассекська, не вщухають. Видання The Daily Mail, проаналізувавши найгучніші заяви, дійшло до висновку, що слова колишньої актриси викликають певні сумніви.

1. Меган до знайомства з Гаррі не цікавилася королівською родиною Великобританії

У своєму інтерв'ю Меган Маркл заявила, що не знала про порядки в королівській родині, і тому життя в палаці стало для неї "дуже важким випробуванням" та ледь не довело до суїциду. Насправді друзі герцогині у своїх інтерв'ю неодноразово розповідали журналістам, що вона з дитинства була буквально одержима королевою Великобританії і всім, що пов'язане з Букінгемським палацом. Меган мріяла стати другою Діаною, і навіть коли вийшла заміж вперше за Тревора Енгельсона, у неї на книжковій полиці була книга матері принца Гаррі, і вона зізнавалася, що мріє пожити в Лондоні хоча б місяць.

[ + – ] Меган Маркл завжди мріяла стати другою принцесою Діаною Фото: Скриншот

2. Таємне весілля за три дні до церемонії

За словами Меган, архієпископ Кентерберійський повінчав їх з Гаррі за три дні до офіційної церемонії, що транслювалася на весь світ. "Ви знаєте, за три дні до весілля ми одружилися. Ніхто цього не знає ... Ми подзвонили архієпископу і просто сказали: "Послухайте, ця штука, це видовище — для всього світу, але ми хочемо нашого союзу між нами"", — розповідала Маркл телеведучій.

Насправді цей факт викликає чимало запитань у плані достовірності. Якщо її слова правдиві, то виходить, що архієпископ порушив суворі церковні закони, згідно з якими, на церемонії повинні бути присутніми як мінімум два свідки. До того ж публіка повинна мати необмежений доступ до церкви. Друге порушення — повторне поєднання шлюбом одруженої пари. Наприклад, священик Девід Грін сумнівається, що архієпископ Кентерберійський пішов проти цих законів заради американської актриси. Він вважає, що Меган обмовилася. В іншому випадку архієпископу доведеться давати пояснення цієї ситуації.

3. Арчі не отримав титул принца

За словами Меган, незважаючи на те, що Арчі — перший кольоровий член у цій родині, королева не повинна була віднімати в нього титул принца.

Насправді, син принца Гаррі не мав право на титул принца за народженням, хоча потенційно міг ним стати, коли Чарльз зійде на престол.

Той факт, що діти Кейт і Вільяма носять цей титул, відповідає постанові, прийнятій понад 100 років тому. У 1917 році король Георг V видав письмовий наказ, згідно з яким тільки королівські нащадки, що перебувають у прямій спадковій лінії, можуть стати принцами й отримати титули Його Королівської Високості. Патентний документ свідчить: "... онуки синів будь-якого суверена по прямій чоловічій лінії (за винятком лише старшого живого сина старшого сина принца Уельського) повинні мати і користуватися в усіх випадках стилем і титулом, яким користуються діти герцогів наших королівств".

Згідно з правилами, тільки принц Вільям і старший син герцогині Кембриджської принц Джордж — як правнук монарха по прямій лінії престолонаслідування — спочатку мали право бути принцами. Надання титулів Шарлотті і Луї — це вже особистий виняток королеви.

Згідно з правилами Георга V, Арчі матиме право бути Його Королівською Високістю або принцом, коли на трон вступить його дід Чарльз.

[ + – ] Меган Маркл з чоловіком і сином Фото: Twitter Misan Harriman

4. Відсутність цілодобової охорони для Арчі

Меган Маркл сильно зачепив той момент, що її синові як члену королівської сім'ї не забезпечили цілодобову охорону.

Насправді, титул принца або принцеси, якого, до речі, у дитини Меган немає, не означає, що нащадки спадкоємців престолу автоматично забезпечуються захистом поліції. Наприклад, британські платники податків більше не оплачують безпеку принцеси Беатріс і принцеси Євгенії.

Гаррі і Меган більше не користуються захистом британської поліції і, як передбачається, платять за приватну безпеку.

[ + – ] Принц Гаррі і Меган Маркл

5. Королівська родина перестала фінансово підтримувати Гаррі після "Мегзіту".

Насправді пара сама привселюдно заявила про те, що хоче бути фінансово незалежною. До розриву відносин з королівським двором 95% їхніх грошей надходило з доходів принца Чарльза від герцогства Корнуолл, а 5% — із суверенного гранту, що фінансується платниками податків.

Принци Вільям і Гаррі отримали більшу частину майна в 13 мільйонів фунтів стерлінгів, залишених їхньою матір'ю принцесою Діаною. Вважається, що Гаррі також дісталися мільйони від королеви-матері.

[ + – ] Герцоги Сассекські після складання королівських обов'язків заявили про фінансову незалежність Фото: Getty Images

6. Меган і її зведена сестра Саманта Маркл, якої "не було"

В інтерв'ю Опрі герцогиня Сассекська заявила, що не бачила Саманту майже 20 років. Крім того, вона додала, що майже не знає свою сестру і що росла "єдиною дитиною".

Саманта, прослухавши інтерв'ю родички, уже заявила, що «правда була повністю проігнорована й опущена». Вона надала фото і документи, згідно з якими Меган приходила до Саманти на випускний у 2013 році.

""Я не знаю, як вона може сказати, що я її не знаю, що вона була єдиною дитиною в сім'ї. У нас є фотографії за все наше спільне життя. То як же вона може мене не знати?", — здивувалася вона.

[ + – ] Cаманта Маркл зі зведеною сестрою Меган, 2008 рік Фото: Samantha Markle/Twitter

Герцогиня також стверджувала, що Саманта змінила прізвище на Маркл тільки після того, як Меган завела роман з Гаррі, але її зведена сестра наполягала на тому, що це твердження було повністю неточним, і поділилася додатковими доказами, щоб спростувати його.

Нагадаємо: Єлизавета II нарешті відреагувала на інтерв'ю свого онука і його дружини, випустивши відповідну заяву. З'ясувалося, що ні королева Великобританії, ні її чоловік герцог Единбурзький Філіп не мали відношення до розмови в королівській родині щодо кольору шкіри майбутньої дитини принца Гаррі і Меган Маркл, про що розповіла в інтерв'ю герцогиня Сассекська.

А Кейт Міддлтон, яку Меган звинувачувала в тому, що та нібито зливала пресі історії про неї, провела першу онлайн бесіду після виходу програми.