Сharlie Нebdo висміяв конфлікт Єлизавети II і Меган Маркл обкладинкою в стилі BLM (фото)

Головна сторінка журналу натякає на те, що після одкровень Меган Маркл нібито про расизм у родині чоловіка Букінгемському палацу доведеться довго відмиватися.

Французький сатиричний тижневик Сharlie Нebdo відреагував на натяки Меган Маркл про расизм у Букінгемському дворі, які прозвучали в інтерв'ю герцогині Опрі Вінфрі. На офіційній сторінці видання у Twitter з'явилося фото обкладинки нового номера журналу, який вже надійшов у продаж.

На карикатурі зображена королева Великобританії Єлизавета II, яка стоїть коліном на шиї Меган Маркл. У монарха підкреслені червоні очі та злісна посмішка, а також неголені ноги. Герцогиня ж задихається під ногою бабусі свого чоловіка.

"Чому Меган покинула Букінгем", — свідчить підпис поряд.

[ + – ] Журнал у традиційно скандальній манері натякнув на неприємності, які чекають Букінгемський палац після звинувачень у расизмі Фото: Charlie Hebdo

Ця картинка — пряма відсилка до інциденту, який активував громадський рух BLM (Black Lives Matter). Він почав своє існування влітку 2013 року, проте масові протести проти расизму та дискримінації за кольором шкіри охопили світ після того, як білий поліцейський з Міннеаполіса Дерек Шовін притиснув шию темношкірого Джорджа Ллойда до асфальту 25 травня 2020 року і простояв так 8 хвилин, унаслідок чого той пізніше помер.

Чоловіка затримали за підозрою в тому, що за куплену пачку сигарет він розрахувався підробленою купюрою. Під час того, коли один поліцейський утримував його коліном, а його колеги дивилися на це, Ллойд повторював "Я не можу дихати". Це записали очевидці, і незабаром відео облетіло всі соцмережі та ЗМІ.

[ + – ] Поліцейський Дерек Шовін 8 хвилин стояв коліном на шиї Джорджа Ллойда Фото: Открытые источники

Після смерті Джорджа четверо причетних до цього випадку поліцейських були звільнені наступного дня і пізніше заарештовані. Кадри арешту та подальша смерть затриманого спровокували справжні погроми у великих американських містах та інших країнах, зокрема й у Великобританії. Темношкірі знову заговорили про утиски і расизм, а кадри, на яких поліцейські стають на коліна перед учасниками мітингів, стали притчею во язицех.

[ + – ] У Великобританії поліцейські теж ставали на коліно перед учасниками акцій проти расової дискримінації Фото: скріншот Youtube

З тих пір тема дискримінації за кольором шкіри залишається однією з ключових у світовому порядку, а обкладинка журналу натякає на те, що згаданий Маркл інцидент із питанням про колір шкіри її первістка відкриває ящик Пандори, і Букінгемському палацу доведеться пережити чимало хвилювань, щоб відмитися від звинувачень у расизмі.

Нагадаємо, скандальне інтерв'ю герцогів Сассекських вийшло в ефір 7 березня. У ньому Маркл розповіла про те, як їй було важко в королівській родині, і що вона навіть думала про суїцид. Крім того, вона поскаржилася, що її син Арчі не отримав титул принца й охорону, а також її обурило питання родичів чоловіка про колір шкіри майбутньої дитини.

Британські ЗМІ, проаналізувавши інтерв'ю, знайшли чимало застережень і відвертої брехні в словах Маркл.

Букінгемський палац відреагував на все сказане й випустив заяву, в якій зазначив, що "сім'я засмучена" почутим, а Меган і Гаррі завжди залишатимуться улюбленими родичами.