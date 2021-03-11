Принц Уильям впервые прокомментировал обвинения Меган Маркл и принца Гарри в расизме

Герцог Кембриджский пообещал обязательно поговорить со своим братом.

38-летний принц Уильям прокомментировал слова Меган Маркл и своего брата Гарри о якобы расизме в Букингемском дворце, передает Hello.

Герцог Кембриджский вместе с женой Кейт Миддлтон впервые появился на публике после скандального интервью его брата и невестки американской телеведущей Опре Уинфри. 11 марта пара посетила школу в Стратфорде.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская пообщалась с детьми во время посещения школы Фото: Getty Images

В комментарии репортерам, которые находились на мероприятии, Уильям заявил: "Мы – не расистская семья". Когда его спросили, общался ли он со своим братом Гарри после интервью, герцог добавил: "Нет, я еще не разговаривал с ним, но я сделаю это".

[ + – ] Принц Уильям еще не общался с братом после скандального интервью Фото: Getty Images

Как известно, Букингемский дворец после эфира, в котором принц Гарри и его жена рассказали ряд нелицеприятных вещей о жизни в королевской семье, несколько дней хранил молчание, и лишь во вторник, 9 марта, опубликовал официальное заявление, в котором от имени 94-летней королевы Елизаветы II говорилось о том, что поднятые вопросы, особенно расовые, "вызывают беспокойство".

"Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи", – коротко и дипломатично написала королева.

В свою очередь отец Гарри, принц Чарльз, отказался комментировать журналистам слова невестки и сына, а британские СМИ нашли немало откровенно спорных моментов в словах герцогини Сассекской. Так, недоумение вызвал рассказ Меган о том, что они с Гарри поженились за три дня до официальной церемонии. По законам англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский не имел права венчать уже женатую пару. После таких слов герцогини у многих возникнут к нему вопросы.

Рассказ Маркл о том, что кто-то из родственников мужа интересовался цветом кожи ее будущего ребенка, навел на королевский двор подозрения в расизме. Французский сатирический еженедельник Сharlie Нebdo уже высмеял эти обвинения скандальной карикатурой с изображением королевы и жены ее внука.