Принц Вільям вперше прокоментував звинувачення Меган Маркл і принца Гаррі в расизмі

Герцог Кембриджський пообіцяв обов'язково поговорити зі своїм братом.

38-річний принц Вільям прокоментував слова Меган Маркл і свого брата Гаррі про нібито расизм у Букінгемському палаці, передає Hello.

Герцог Кембриджський разом із дружиною Кейт Міддлтон вперше з'явився на публіці після скандального інтерв'ю його брата й невістки американській телеведучій Опрі Вінфрі. 11 березня пара відвідала школу в Стратфорді.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська поспілкувалася з дітьми під час відвідування школи Фото: Getty Images

У коментарі репортерам, які перебували на заході, Вільям заявив: "ми — не расистська сім'я". Коли його запитали, чи спілкувався він зі своїм братом Гаррі після інтерв'ю, герцог додав: "Ні, я ще не розмовляв з ним, але я зроблю це".

[ + – ] Принц Вільям ще не спілкувався з братом після скандального інтерв'ю Фото: Getty Images

Як відомо, Букінгемський палац після ефіру, в якому принц Гаррі та його дружина розповіли низку неприємних речей про життя в королівській родині, кілька днів зберігав мовчання, і лише у вівторок, 9 березня, опублікував офіційну заяву, в якій від імені 94-річної королеви Єлизавети II говорилося про те, що порушені питання, особливо расові, "викликають занепокоєння".

"Уся сім'я засмучена, дізнавшись в повній мірі, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі та Меган. Хоча деякі спогади можуть відрізнятися, вони сприймаються дуже серйозно й будуть розглянуті сім'єю в приватному порядку. Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть улюбленими членами сім'ї", — коротко й дипломатично написала королева.

Зі свого боку, батько Гаррі, принц Чарльз, відмовився коментувати журналістам слова невістки і сина, а британські ЗМІ знайшли чимало відверто суперечливих моментів у словах герцогині Сассекської. Так, подив викликала розповідь Меган про те, що вони з Гаррі одружилися за три дні до офіційної церемонії. За законами англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський не мав права вінчати вже одружену пару. Після таких слів герцогині у багатьох виникнуть до нього питання.

Розповідь Маркл про те, що хтось із родичів чоловіка цікавився кольором шкіри її майбутньої дитини, навів на королівський двір підозри в расизмі. Французький сатиричний тижневик Сharlie Нebdo вже висміяв ці звинувачення скандальною карикатурою із зображенням королеви й дружини її онука.