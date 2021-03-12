Популярність принца Гаррі і Меган Маркл різко впала серед британців після інтерв'ю (опитування)

Якщо молоді громадяни Великобританії ще зберігають симпатії до пари, то люди похилого віку негативно ставляться і до Меган Маркл, і до принца Гаррі, причому його дружину не люблять більше.

Після інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл американській телеведучій Опри Вінфрі 7 березня їхня популярність у Великобританії різко пішла на спад, пише видання Еxpress.

Згідно з новим опитуванням, що стосується ставлення британців до членів королівської сім'ї, проведеного 10-11 березня, рейтинг популярності герцогів Сассекських істотно знизився.

З 1 664 дорослих британців, опитаних YouGov, вперше тільки близько 45% позитивно ставляться до принца Гаррі. Тих, у кого він викликає негативні емоції, — 48%. Порівняно з опитуванням, проведеним цим же ресурсом з 1 по 2 березня, падіння популярності молодшого онука королеви становить 15 пунктів.

Що стосується Меган Маркл, то тільки 3 з 10 опитаних ставляться до неї прихильно. Кількість тих, хто сприймає герцогиню негативно після інтерв'ю Опрі, становить 58%.

[ + – ] Популярність герцогині Сассекської впала на 27 пунктів порівняно з цифрами на початку березня Фото: Скриншот

Якщо судити про ставлення до пари з позиції віку, то 55% британців у віці від 18 до 24 років ставляться до Меган із симпатією. Тих, кому вона не подобається — 32%. Гаррі симпатизують 59% опитаних людей цього ж віку проти 28% тих, хто його недолюблює.

Що ж стосується вікової категорії 65+, то більшість людей не люблять ні Гаррі, ні Меган. До герцога ставляться позитивно 27% проти 69% негативних, а про Меган позитивної думки дотримуються лише 13%, у той час як 83% літніх британців вона не подобається.

Видання зазначає, що такі результати стануть серйозним ударом по самолюбству принца і його дружини, популярність яких показувала поступове зростання до виходу інтерв'ю.

Однак Гаррі і Меган — не єдині, чия популярність після ефіру постраждала. Дісталося і принцу Чарльзу. Негативно до нього наразі налаштовані 42% британців порівняно з 36% на початку березня.

Що стосується інших членів королівської сім'ї, то рівень підтримки британським суспільством, наприклад, королеви Єлизавети II і герцогів Кембриджських, залишається традиційно високим.

Нагадаємо, що 38-річний принц Вільям вперше прокоментував слова Меган Маркл і свого брата Гаррі про нібито расизм у Букінгемському палаці. Він заявив, що королівська сім'я — НЕ расисти, і пообіцяв поговорити з родичем.

Тим часом скандали навколо інтерв'ю не вщухають. Так, британські ЗМІ знайшли чимало відверто спірних моментів у словах герцогині Сассекської, а французький сатиричний тижневик Сharlie Нebdo висміяв звинувачення Маркл у расизмі в сторону Букінгемського палацу їдкою карикатурою в стилі BLM.