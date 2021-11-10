Опра Уинфри удалила со своего канала на YouTube скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Опра Уинфри пока что никак не прокомментировала свой поступок, как и то, в каких отношениях на данный момент находится с герцогами Сассекскими.

Самая известная американская телеведущая, занимающая лидирующие места в рейтингах самых влиятельных женщин в медиаиндустрии Опра Уинфри удалила со своего YouTube-канала интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое вышло 8 марта на канале CBS, сообщает издание Marie Claire.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Видео беседы Опры Уинфри с герцогами Сассекскими собрало 17,1 млн просмотров и стало одним из самых рейтинговых на канале, однако телеведущая убрала его, никак не прокомментировав причину такого поступка, чем дала СМИ повод для слухов о том, что между герцогами и Уинфри пробежала черная кошка.

Так, существует предположение, что интервью было удалено, поскольку после его выхода здоровье королевы ухудшилось, а через месяц скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский.

После откровений Меган Маркл и принца Гарри пресса нашла огромное количество нестыковок в том, что рассказывали герцоги телеведущей. Они обвинили Букингемский дворец в расизме и отсутствии психологической помощи, а также высказали ряд других претензий. Однако только британские СМИ насчитали 17 фактов, которые либо не соответствовали действительности, либо были перекручены и искажены, либо же вовсе на поверку оказались ложью.

По информации журналистов, Опра Уинфри очень расстроилась, поскольку не ожидала, что она сожалеет об этом сотрудничестве.

"Как только эти заголовки начали выходить, и Опра узнала, что они либо преувеличили, либо откровенно солгали ей, она пришла в ярость. Это нанесло серьезный удар по репутации Опры как одного из самых квалифицированных интервьюеров Америки, и даже сейчас, почти восемь месяцев спустя, она не совсем восстановилась", – цитирует коллег таблоид News Break.

А после того, как Маркл посетила школу в Гарлеме, где учатся дети бедных американцев, в наряде за $20 тыс, Опра якобы и вовсе прекратила общение с ней.

"Американская аудитория начинает понимать, что Гарри и Меган не совсем практикуют то, что они постоянно проповедуют, и люди начинают противиться им. Опра знает, что ей нужно дистанцироваться от них для ее же блага", – писала пресса.

Насколько эти предположения верны, на данный момент неизвестно, поскольку после слухов о разрыве дружеских отношений с герцогами Сассекскими а мае она сделала интервью с принцем Гарри в сериале Apple + "Я, которого ты не видишь", а также тепло отзывалась о Меган.

Напомним, после выхода скандального интервью популярность принца Гарри и Меган в Великобритании резко упала. Недавно пару призвали отказаться от титула герцогов Сассекских, а принц Чарльз передумал дарить принцу Гарри поместье Кларенс-хаус после того, как взойдет на престол.