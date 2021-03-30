Биограф принцессы Дианы указал на очередную ложь Меган Маркл в интервью Опре Уинфри

Эндрю Мортон утверждает, что в случае серьезных проблем члены королевской семьи обращались к психотерапевтам, и это совершенно не было чем-то из ряда вон выходящим.

Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон заявил что он "сбит с толку" рассказом Меган Маркл, которая пожаловалась Опре Уинфри на отсутствие психологической помощи во время жизни при дворе, передает The Daily Mail.

По его словам, у членов королевской семи есть опыт обращения к психологам при наличии серьезных проблем. Так, королева Елизвета II ездила к специалистам во время Annus horribilis, периода 1992 года, когда развелись трое ее детей, в том числе принц Чарльз с принцессой Дианой. Терапевтические беседы помогли ей расслабиться и снова дышать полной грудью.

Также к помощи психиатра Марка Коллинза обращалась сестра королевы, принцесса Маргарет, когда находилась в депрессии во время ее проблемного брака с Энтони Армстронгом Джонсом в 1970-х годах.

Мортон признал, что после громкого интервью герцогов Сассекских у него осталось "больше вопросов, чем ответов". Он также напомнил, что принц Гарри является покровителем организации по охране психического здоровья, а его крестная, Джулия Сэмюэл – известный психотерапевт, которая, если бы понадобилось, помогла бы по первому зову.

Как известно, во время интервью 39-летняя Меган сказала, что она связалась с одним из лучших друзей Дианы, принцессой Уэльской, когда испытывала психологические проблемы, потому что чувствовала себя без поддержки со стороны дворца. Со слезами на глазах она заявила, что на пятом месяце беременности подумывала о самоубийстве, поскольку стресс от жизни при королевском дворе был весьма силен.

Ранее британские СМИ указали на ряд сомнительных утверждений Меган, которые оказались либо выдуманными, либо перекрученными.

На интервью пары Опре уинфри отреагировал даже князь Монако Альбер II, упрекнув герцогов Сассекских в излишней болтливости.