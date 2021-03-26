Князь Монако раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл за излишнюю болтливость (видео)

Принц считает, что пара не должна была открыто рассказывать о проблемах в Букингемском дворце.

Князь Монако Альбер II раскритиковал Меган Маркл и принца Гарри за то, что они вынесли на всеобщее обозрение проблемы, которые возникли в королевской семье Великобритании. Свое мнение по этому поводу он высказал в комментарии BBC World News.

По его словам, публичное проявление недовольства парой было неуместным.

При этом князь отметил, что способен понять давление, под которым, возможно, находились герцоги Сассекские, однако подобные разговоры должны вестись внутри семьи, а не выноситься на публику.

"Меня это немного беспокоило. Я могу понять, почему так, но я думаю, что это не тот форум, чтобы иметь возможность проводить такие обсуждения", – подчеркнул он.

Когда ведущая спросила Альбера, что его собеседник думает о принце Гарри, тот ответил, что желает ему "всего наилучшего" и выразил надежду, что "у него хватит рассудительности и мудрости, чтобы сделать правильный выбор".

Напомним, американский телеканал Lifetime объявил о начале съемок нового документального фильма о герцогах Сассекских, в которых покажет все то, о чем они рассказали в скандальном интервью Опре Уинфри, которое вышло в эфир 7 марта.

После трансляции беседы принца Гарри и Меган Маркл с американской телеведущей популярность супругов в Великобритании резко упала. Причиной послужило то, что в словах герцогини СМИ нашли немало лжи и манипуляций.

Елизавета II отреагировала на интервью своего внука и его жены, выпустив соответствующее заявление. Выяснилось, что на королева Великобритании, ни ее муж герцог Эдинбургский Филипп не имели отношения к разговорам в королевской семье относительно цвета кожи будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл, о чем рассказала в интервью герцогиня Сассекская.