О "страданиях" Гарри и Меган в Букингемском дворце снимут фильм

В документальной картине покажут семейные разногласия между членами королевской семьи, которые якобы и вынудили герцогов Сассекских сложить с себя полномочия и переехать в США.

Не успели в Букингемском дворце оправиться после интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфи, в котором те намекнули на расизм в королевской семье и якобы психологический прессинг герцогини Сассекской, как американский телеканал Lifetime объявил о начале съемок нового документального фильма о герцогах, передает Forbes.

Картина "Побег из дворца" станет третьей после "Гарри и Меган: Королевский роман" (2018) и "Гарри и Меган: становление королевской четы" (2019). Если в первых двух речь шла об истории любви принца и актрисы, а также описывался первый год жизни в статусе супругов, то теперь создатели, вдохновившись откровениями герцогов Сассекских, решили показать все то, о чем те поведали Опре.

В пресс-релизе Lifetime говорится, что фильм раскроет настоящие события во дворце, которые вынудили Гарри и Меган оставить все позади, чтобы построить будущее для себя и своего сына Арчи в США.

[ + – ] "Гарри и Меган: Королевский роман" (2018)

Повествование будет включать подробности о растущей изоляции Меган, разочарование пары тем, что власть имущие не защищали их от нападок прессы, а также покажет опасения Гарри насчет того, что история его матери Дианы может повториться, если он не сможет защитить свою жену и сына.

"Побег из дворца" также раскроет личные семейные распри между братьями Уильямом и Гарри, между Кейт и Меган, а также между Гарри и его отцом, принцем Чарльзом, которые якобы и привели к окончательному разрыву королевских уз.

[ + – ] "Гарри и Меган: становление королевской четы"

В Lifetime уточнили, что в настоящее время идет кастинг актеров на роли в фильме, а производство должно начаться этой весной. В "Королевском романе" Меган сыграла Париса Фитц-Хенли, а Гарри – Мюррей Фрейзер. Во второй ленте герцогов Сассекских исполнили Тиффани Смит и Чарли Филд.

Над третьей картиной будет работать та же команда, что и над предыдущими: режиссер Менхадж Худа, сценарист Скарлетт лейси, исполнительные продюсеры Меридет Финн и Мишель Вайс.

Напомним, после интервью популярность Гарри и Меган в Великобритании резко пошла на спад, в то время как к другим представителям королевской семьи опрошенные относятся положительно. Как известно, британские СМИ нашли немало откровенно спорных моментов в словах герцогини Сассекской, а французский сатирический еженедельник Сharlie Нebdo высмеял обвинения Маркл в расизме в сторону Букингемского дворца едкой карикатурой в стиле BLM.