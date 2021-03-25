Про "страждання" Гаррі і Меган у Букінгемському палаці знімуть фільм

У документальній картині покажуть сімейні розбіжності між членами королівської сім'ї, які нібито і змусили герцогів Сассекських скласти повноваження і переїхати до США.

Не встигли в Букінгемському палаці оговтатися після інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфі, у якому ті натякнули на расизм у королівській родині і нібито психологічний пресинг герцогині Сассекської, як американський телеканал Lifetime оголосив про початок зйомок нового документального фільму про герцогів, передає Forbes.

Картина "Втеча з палацу" стане третьою після "Гаррі і Меган: Королівський роман" (2018) і "Гаррі і Меган: становлення королівського подружжя" (2019). Якщо в перших двох мова йшла про історію кохання принца й актриси, а також описувався перший рік життя в статусі подружжя, то тепер творці, надихнувшись одкровеннями герцогів Сассекських, вирішили показати все те, про що ті розповіли Опрі.

У пресрелізі Lifetime йдеться, що фільм розкриє справжні події в палаці, які змусили Гаррі і Меган залишити все позаду, щоб побудувати майбутнє для себе і свого сина Арчі в США.

[ + – ] "Гаррі і Меган: Королівський роман" (2018)

Оповідання буде включати подробиці про зростання ізоляції Меган, розчарування пари тим, що можновладці не захищали їх від нападок преси, а також покаже побоювання Гаррі щодо того, що історія його матері Діани може повторитися, якщо він не зможе захистити свою дружину і сина.

"Втеча з палацу" також розкриє особисті сімейні чвари між братами Вільямом і Гаррі, між Кейт і Меган, а також між Гаррі і його батьком, принцом Чарльзом, які нібито і призвели до остаточного розриву королівських звʼязків.

[ + – ] "Гаррі і Меган: становлення королівського подружжя"

У Lifetime уточнили, що наразі проходить кастинг акторів на ролі у фільмі, а процес зйомок повинен початися цієї весни. У "Королівському романі" Меган зіграла Паріса Фітц-Хенлі, а Гаррі — Мюррей Фрейзер. У другій стрічці герцогів Сассекських зобразили Тіффані Сміт і Чарлі Філд.

Над третьою картиною буде працювати та ж команда, що і над попередніми: режисер Менхадж Худа, сценарист Скарлетт Лейсі, виконавчі продюсери Мерідет Фінн і Мішель Вайс.

Нагадаємо, що після інтерв'ю популярність Гаррі і Меган у Великобританії різко пішла на спад, у той час як до інших представників королівської сім'ї опитані ставляться позитивно. Як відомо, британські ЗМІ знайшли чимало відверто спірних моментів у словах герцогині Сассекської, а французький сатиричний тижневик Сharlie Нebdo висміяв звинувачення Маркл у расизмі в сторону Букінгемського палацу їдкою карикатурою в стилі BLM.