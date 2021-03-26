Князь Монако розкритикував принца Гаррі і Меган Маркл за зайву балакучість (відео)

Принц вважає, що пара не повинна була відкрито розповідати про проблеми в Букінгемському палаці.

Князь Монако Альбер II розкритикував Меган Маркл і принца Гаррі за те, що вони винесли на загальний огляд проблеми, які виникли в королівській родині Великобританії. Свою думку щодо цього він висловив у коментарі BBC World News.

За його словами, публічний прояв невдоволення парою був недоречним.

При цьому князь зазначив, що здатний зрозуміти тиск, під яким, можливо, перебували герцоги Сассекські, проте подібні розмови мають вестися всередині сім'ї, а не виноситися на публіку.

"Мене це трохи турбувало. Я можу зрозуміти, чому так, але я думаю, що це не форум, щоб мати можливість проводити такі обговорення", — підкреслив він.

Коли ведуча запитала Альбера, що її співрозмовник думає про принца Гаррі, той відповів, що бажає йому "всього найкращого" і висловив надію, що "у нього вистачить розсудливості та мудрості, щоб зробити правильний вибір".

Нагадаємо, американський телеканал Lifetime оголосив про початок зйомок нового документального фільму про герцогів Сассекських, у якому покаже все те, про що вони розповіли в скандальному інтерв'ю Опрі Уїнфрі, яке вийшло в ефір 7 березня.

Після трансляції бесіди принца Гаррі та Меган Маркл з американською телеведучою популярність подружжя у Великобританії різко впала. Причиною послужило те, що в словах герцогині ЗМІ знайшли чимало брехні та маніпуляцій.

Єлизавета II відреагувала на інтерв'ю свого онука і його дружини, випустивши відповідну заяву. З'ясувалося, що ні королева Великобританії, ні її чоловік герцог Единбурзький Філіп не мали відношення до розмов у королівській родині щодо кольору шкіри майбутньої дитини принца Гаррі та Меган Маркл, про що розповіла в інтерв'ю герцогиня Сассекська.