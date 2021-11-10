Опра Вінфрі видалила зі свого каналу на YouTube скандальне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

Опра Вінфрі поки що ніяк не прокоментувала свій вчинок, як і те, у яких стосунках зараз перебуває з герцогами Сассекськими.

Найвідоміша американська телеведуча, яка займає лідируючі місця в рейтингах найвпливовіших жінок у медіаіндустрії, Опра Вінфрі видалила зі свого YouTube-каналу інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, яке вийшло 8 березня на каналі CBS, повідомляє видання Marie Claire.

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Відео бесіди Опри Вінфрі з герцогами Сассекськими зібрало 17,1 млн переглядів і стало одним із найрейтинговіших на каналі, проте телеведуча прибрала його, ніяк не прокоментувавши причину такого вчинку, чим дала ЗМІ привід для чуток про те, що між герцогами та Вінфрі пробіг чорний кіт.

Так, існує припущення, що інтерв'ю було видалено, оскільки після його виходу здоров'я королеви погіршилося, а за місяць помер принц Філіп, герцог Единбурзький.

Після одкровень Меган Маркл і принца Гаррі преса знайшла величезну кількість розбіжностей у тому, що розповідали герцоги телеведучій. Вони звинуватили Букінгемський палац у расизмі та відсутності психологічної допомоги, а також висловили низку інших претензій. Однак тільки британські ЗМІ нарахували 17 фактів, які або не відповідали дійсності, або були перекручені та спотворені, або ж зовсім насправді виявилися брехнею.

За інформацією журналістів, Опра Вінфрі дуже засмутилася, оскільки не очікувала, що вона шкодуватиме про цю співпрацю.

"Як тільки ці заголовки почали виходити й Опра дізналася, що вони або перебільшили, або відверто збрехали їй, вона розлютилася. Це завдало серйозного удару по репутації Опри як одного з найкваліфікованіших інтерв'юерів Америки, і навіть зараз, майже через вісім місяців, вона не зовсім відновилася", – цитує колег таблоїд News Break.

А після того, як Маркл відвідала школу в Гарлемі, де навчаються діти бідних американців, у вбранні за $20 тис., Опра нібито припинила спілкування з нею.

"Американська аудиторія починає розуміти, що Гаррі та Меган не зовсім практикують те, що вони постійно проповідують, і люди починають чинити опір їм. Опра знає, що їй потрібно дистанціюватися від них для її ж блага", — писала преса.

Наскільки ці припущення правильні, наразі невідомо, оскільки після чуток про розрив дружніх стосунків із герцогами Сассекськими в травні вона зробила інтерв'ю з принцом Гаррі в серіалі Apple + "Я, якого ти не бачиш", а також тепло відгукувалася про Меган.

Нагадаємо, після виходу скандального інтерв'ю популярність принца Гаррі та Меган у Великій Британії різко впала. Нещодавно пару закликали відмовитися від титулу герцогів Сассекських, а принц Чарльз передумав дарувати принцу Гаррі маєток Кларенс-хаус після того, як зійде на престол.