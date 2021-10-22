Меган Маркл і принца Гаррі закликали відмовитися від титулу герцогів Сассекських

Нападки принца Гаррі на королівську сім'ю Великобританії і його скандальні інтерв'ю переповнили чашу терпіння його колишніх співвітчизників.

Оскільки принц Гаррі та його дружина Меган Маркл склали із себе королівські обов'язки, їм варто відмовитися від титулу герцогів Сассекських. Таку думку висловив глава британської політичної організації Republic Грем Сміт, пишуть західні ЗМІ.

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Він закликає пару відмовитися від усіх титулів, які вони носили при дворі.

"Сассексам потрібно відмовитися від усіх своїх титулів. Вони були дані, щоб теоретично виконувати королівські обов'язки на благо країни, але оскільки Меган і Гаррі відмовилися від цього і поїхали в США, я думаю, відмова від титулів — логічний вчинок", — вважає політик.

Подібні заклики у Великобританії звучать все частіше. Ще в травні цього року старші помічники в Букінгемському палаці запропонували герцогу та герцогині Сассекським відмовитися від своїх титулів після останнього відвертого інтерв'ю принца Гаррі в США.

Кажуть, що принц залишив високопоставлених членів королівської сім'ї збитими з пантелику своєю "ганебною" і "сумною відсутністю співчуття", коли він з'явився в епізоді подкасту актора Дакса Шепарда Armchair Expert. Там він, зокрема, критикував методи свого виховання, заявивши, що його життя в палаці було "сумішшю між шоу Трумена і перебуванням у зоопарку".

Крім того, він лаяв своїх бабусю і дідуся, кажучи, що виховання Чарльза відображало його власне виховання королевою Єлизаветою і принцом Філіпом.

Джерела повідомили британським телеканалам, що королівські помічники всерйоз розсердилися на принца Гаррі за те, що він згадав принца Філіпа, герцога Единбурзького, незабаром після його похорону.

"Герцог Сассекський витратив достатньо часу, щоб довести, що він нічим не відрізняється від інших у нападках на королівський двір, який, за його словами, заподіяв йому стільки болю. Тому він повинен припинити користуватися своїм титулом", — заявили в палаці.

Проте, пара поки що цього не зробила. Більш того, Меган Маркл, яка написала дитячу книгу "Лавка", підписалася в ній як герцогиня Сассекська, що також не сподобалося Букінгемському палацу.

Принц Гаррі та його дружина склали із себе королівські повноваження в січні 2020 року, після чого полетіли в США, де збиралися стати "фінансово незалежними". Однак за останній рік вони дали низку скандальних інтерв'ю, починаючи з одкровень Опрі Вінфрі, в яких звинувачували британських родичів Гаррі в расизмі та черствості. Після одкровень пари Букінгемський палац зазнав критики, проте зумів вистояти.