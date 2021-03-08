Колір шкіри дитини і думки про суїцид: Про що розповіли Меган Маркл і Гаррі в інтерв`ю Опрі Уїнфрі

Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі дали перше велике інтерв'ю після відмови від виконання королівських обов'язків і від'їзду з Великобританії.

Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі дали інтерв'ю телеведучій Опрі Уінфрі після відмови від виконання королівських обов'язків і від'їзду з Великобританії. Інтерв'ю показали на телеканалі CBS.

Під час інтерв'ю принц Гаррі розповів, що їх друга дитина, яким зараз вагітна Меган, буде дівчинкою.

Меган розповіла, що коли вона була вагітна першою дитиною — Арчі, їй повідомили, що у нього не буде титулу принца і він не отримає охорону, як інші члени королівської сім'ї. На думку Меган, це стало грубим порушенням традицій.

Опра запитала Меган: "Як вони пояснюють вам, що ваш син, правнук королеви, чи не буде принцом? У вас напевно були якісь розмови з Гаррі про це, і у вас були власні підозри щодо того, чому вони не хотіли робити Арчі принцем".

"Я дам вам чесну відповідь. В ті місяці, коли я була вагітна, в той же період йшли розмови, що йому не буде надано охорону і він не отримає титул, а були ще побоювання і розмови про те, наскільки темною буде його шкіра після народження", — сказала Маркл.

Гаррі сказав, що він ніколи не розповість про розмову в королівській родині про колір шкіри Арчі.

Крім того, Маркл в інтерв'ю заявила про те, що у неї були думки про самогубство під час життя в королівській родині.

"Я просто не бачила рішення. Я сиділа ночами, і думала, що я не розумію, як це все це відбувається. Все це тривало тільки тому, що я дихала", — сказала Маркл, додавши, що боялася сказати про це принцу Гаррі.

"Мені було дійсно соромно сказати це в той час, і мені було соромно зізнатися в цьому, особливо Гаррі, бо я знаю, скільки він натерпівся, але я знав, якщо я не скажу цього, то зроблю це... — і я просто не хотіла більше жити, — каже Маркл.

Гаррі розказав, що завжди буде любити свого батька, принца Чарльза, але він "розчарований" ім. Що стосується його брата, принца Вільяма, Гаррі сказав, що "любить його шалено", але "ми йдемо різними шляхами".

Він сказав, що його батько зараз приймає його дзвінки, але "там є над чим попрацювати".

"Я відчуваю себе дійсно розчарованим, тому що він пройшов через щось подібне, і він знає, що таке біль. Але в той же час, звичайно, я завжди буду любити його, але сталося багато болю, і я буду продовжувати робити одним зі своїх пріоритетів спроби зцілити ці відносини ", — говорить Гаррі.

Меган Маркл також поділилася подробицями конфлікту з Кейт Міддлтон, який трапився напередодні її весілля з принцом Гаррі.

За її словами, Міддлтон довела її до сліз на примірці суконь для дівчаток-квіткарок в 2018 році. А преса тоді писала про те, що саме Меган засмутила Кейт. Опра запитала Маркл: "Чи була ситуація, коли вона могла плакати?".

"Все було навпаки. І я кажу це не для того, щоб принизити кого-то, а тому що це була дійсно дуже важкий весільний тиждень, і вона була чимось засмучена, зізналася в цьому, вибачилася, прислала мені квіти і записку з вибаченнями. І вона зробила те, що я зробила б, якби знала, що заподіяла комусь біль. Просто взяла відповідальність за це", — каже Маркл.

Вона каже, що ділиться цією історією не для того, щоб принизити Кейт Міддлтон.

"Я думаю, що це дійсно важливо для людей — знати правду. Я сподіваюся, що вона хотіла б це виправити", — сказала Меган Маркл.

Нагадаємо, джерела в Букінгемському палаці повідомили, що королева Великобританії Єлизавета II не збирається дивитися інтерв'ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американської телеведучої Опри Уїнфрі. За інформацією ЗМІ, придворні вже охрестили інтерв'ю герцога і герцогині Сассекському "цирком" і попередили, що якщо ця пара наважиться атакувати інститут монархії, вони отримають нові викриття над власною поведінкою в Букінгемському палаці.