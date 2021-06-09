"Напівграмотний марнославний проєкт": книга Меган Маркл піддалася нищівній критиці

На думку обивателів, герцогині краще було б зробити цю книгу тільки для своєї родини, а не публікувати для широкої публіки. Люди називають її нудною і нецікавою дітям.

Дебютна дитяча книга Меган Маркл "Лавка", яка надійшла в продаж у Великобританії напередодні, уже зібрала чимало негативних відгуків як від читачів, так і від маститих критиків, пише Daily Mail.

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"Лавка", що складається з 37 рядків і простих ілюстрацій, коштує 12,99 фунтів стерлінгів ($ 18,4), а її аудіоверсія тривалістю 107 секунд продається на Amazon майже за $ 15, що робить її однією з найдорожчих. Навіть 12-годинна аудіокнига Річарда Османа його бестселера "Клуб вбивств щочетверга" коштує всього близько $ 25.

Висока ціна і титул "герцогиня Сассекська", зазначений на обкладинці, не вразили читачів ні у Великобританії, ні в США.

"Я дитячий бібліотекар, і я засмучений, що ця книга тепер буде частиною нашої бібліотеки. Це книга не для дітей. Насправді це взагалі не книга, а набір погано зримованих банальностей про те, як виховувати дітей. Я був би шокований, якщо б хтось поставив ці 5 зірок, якщо б автор був анонімною людиною. Насправді, книга взагалі не була б опублікована. Мене засмучує, що Меган (вибачте, "герцогиня"), як повідомляється, отримала аванс у півмільйона доларів за цю нісенітницю, коли так багато гідних авторів з усіх сил намагаються звести кінці з кінцями", — написав свій відгук американський бібліотекар.

Видання зазначає, що жодне велике американське ЗМІ не включило офіційний огляд книги у свій репортаж. Однак, в інтернеті було опубліковано чимало критичних зауважень, і багато користувачів Amazon висловили крайнє розчарування "мʼякою" і "нудною" сюжетною лінією "Лавки".

"Нудний проповідницький сюжет і тьмяні ілюстрації. Пані Маркл — не дитячий автор", — пишуть у мережі.

Не менш критичні і професійні літератори. Вони назвали книгу "напівписьменним марнославним проектом".

Так, Бел Муні, автор понад 30 дитячих книг, перекладених 10 мовами, у своїй колонці зазначив, що ця книга — узагалі не для дітей, а для чоловіка автора, принца Гаррі.

"Тільки ті, у кого немає ніяких знань про дитячі мистецькі листи, думають, що вони можуть скопіювати книжку з картинками і тим самим додати до своєї сліпучої правди як людини, "матері, дружини, феміністки й активіста". Або як там. Таким чином, тільки ті, хто не знає, як наразі стає все важче публікуватися дійсно талановитим авторам, зможуть без сліз читати книгу Меган, герцогині Сассекської: або з веселощами, або з відчаєм … протягом цих сторінок досить владний оповідач говорить татові (він же "Моя любов"), що робити (ти скажеш йому: "я люблю тебе") і зі "сльозами радості" спостерігає з вікна, як він підпорядковується її інструкціям. І це дійсно вся історія. Але неважливо, я очікую, що діти будуть у захваті, побачивши "Меган, герцогиня Сассекська" на титульному аркуші", — іронічно зазначив він.

Оглядач Клер Оллфрі з The Telegraph назвала "Лавку" "напівграмотною":

"Цікаво, як будь-який видавець міг визнати доречним опублікувати цей набір погано зримованих фраз, що кидає виклик граматиці. Але для вас це планета Сассекс, де навіть створення сімʼї — це бренд".

За її словами, перша дитяча книга герцогині — це суцільна батьківська "мудрість" а не історія, і важко уявити, щоб хоч одна дитина насолоджувалася би нею. Оллфрі додала, що в ній показана і справжня роль Гаррі в цьому шлюбі: "сидіти на лавці з немовлям, поки Меган продовжує підкорювати світ".

Нагадаємо, книга Меган Маркл у перший день продажів не потрапила в топ-200 книг на Amazon, у той час як фотоальбом герцогині Кембриджської про боротьбу британців з пандемією став бестселером.

Тим часом інсайдери повідомляють, що Меган Маркл, переймаючись, що королева може позбавити їх титулів після всього, що Гаррі наговорив у ЗМІ, таємно зателефонувала Кейт Міддлтон, сподіваючись, що та зможе помирити їх з королівською родиною.