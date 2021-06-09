"Боится потерять титул". Меган Маркл тайно позвонила Кейт Миддлтон в надежде помириться

Жена принца Гарри всерьез опасается. что королева может лишить их титулов после всего, что наговорил ее супруг Опре Уинфри.

Откровения с американскими СМИ не только сильно ударили по отношениям принца Гарри и Меган Маркл с британскими родственниками герцогов Сассекских, но и могут оставить их без титулов, пишет Mirror. Понимая это, Меган попыталась наладить отношения с Букингемским дворцом.

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Для этого жена принца Гарри, утверждают источники, выбрала человека, влияние которого на королевскую семью и монархию в целом раньше очень недооценила. Речь идет о Кейт Миддлтон.

"Меган боится потерять титул вследствие заявлений Гарри о королевской семье в его недавнем документальном фильме Apple TV + с Опрой Уинфри. Она тайно связалась с Кейт, так как знает, что единственная надежда на улучшение отношения с семьей, – это привлечь Кейт на их сторону", – уверяет инсайдер.

По его словам, герцогиня Кэмбриджская опасается вмешиваться во все это, но хочет исправить ситуацию, поскольку понимает, как переживают по поводу случившегося ее муж, свекр и сама Елизавета II. Однако делать это за спиной у родных она не намерена.

"Кейт предпочла бы держаться подальше от любых "секретных разговоров", так как боится, что все, что она скажет, может быть использовано против нее. Но она хочет мира и спокойствия, особенно учитывая, сколько боли это причинило Уильяму, Чарльзу и королеве. Ее единственные мудрые слова для Меган и Гарри – прекратить раз и навсегда публичные вспышки гнева", – добавил источник.

Журналисты связались с Букингемским дворцом, чтобы получить комментарии по поводу этой ситуации, однако пока ответа не последовало.

Напомним, в прошлом месяце Гарри сделал серию шокирующих заявлений о семье в своем шоу на Apple TV «Я, которого ты не видишь». Так, он утверждал, что, когда он и Меган боролись, им отказали в помощи королевской семьи.

"Конечно, теперь меня никогда не заставят молчать. Я думал, что моя семья поможет, но на каждую просьбу, просьбу, предупреждение, что бы это ни было, просто отвечали полным молчанием, полным пренебрежением. Мы потратили несколько лет, пытаясь добиться помощи. Мы сделали все возможное, чтобы остаться там и продолжать выполнять свои роли и работу. Но Меган устала бороться".

Кроме того Гарри сравнил свою королевскую жизнь с фильмом 1998 года "Шоу Трумэна", в котором Джим Керри играл в главной роли человека, не обращающего внимания на то, что вся его жизнь — это телешоу, и с тем, что он был животным в зоопарке.

"Вины нет. Я не думаю, что мы должны показывать пальцем или обвинять кого-либо, но, конечно, когда дело доходит до воспитания детей, если я испытал какую-то форму боли или страдания из-за боли или страдания, которые, возможно, пережили мои родители, я постараюсь разорвать этот круг, чтобы не передать его дальше", – заявил внук королевы.

В Букингемском дворце открыто комментировать последние слова Гарри не стали, однако на сайте монархов Меган и Гарри были понижены, а это куда красноречивее любых заявлений. Тем не менее, королева, принц Чарльз и герцоги Кэмбриджские поздравили принца Гарри и его жену с рождением дочери.